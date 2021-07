Los 62 millones de Jácome tendrán que salvar las alegaciones para ser ejecutivos

La jugada de Jácome para disponer de ese dinero todavía le quedan etapas por quemar para que esas partidas puedan ser ejecutivas. En concreto, deberán pasar el plazo de alegaciones y ahí, algunos grupos de la oposición como algunos colectivos aludieron que presentaran alegaciones ya que no están de acuerdo con la distribución.

Los portavoces de los grupos municipales del Concello están convocados el próximo 19 de julio, lunes, a las 9.00 horas a una reunión en la que se debatirán el calendario de los próximos plenos y el régimen de participación, tan polémico en el último pleno por los ediles no adscritos que el regidor ourensano entendió que funcionaban como un grupo “y no lo son”. También se debatirá cuando se pondrá el pleno sobre la aprobación de los 62 millones si puede ser ordinario o extraordinario, después del plazo de alegaciones. Jácome deberá convencer ahora a algún grupo más, que el PP, si no quiere que se caiga su propuesta de invertir 62 millones. No tiene mayoría y depende del resto, como para bajar el impuesto de vehículos que se debatirá el próximo en pleno, después de que el PSdeG con el apoyo del BNG y de tres ediles no adscritos votasen a favor de retirar la propuesta del alcalde del punto del orden del día del pasado pleno ordinario.