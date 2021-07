BNG y los ediles no adscritos remitieron sendos comunicados para pedir al gobierno municipal que ocupe los puestos de inspectores que pretende cubrir, en total 3, por procedimientos ordinarios de provisión y de prioridad a la promoción interna de la Policía Local de Ourense. Ante esta demanda de la oposición, el edil de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, se muestra tajante diciendo que “a esta ciudad no le urgen ascensos de policías, le urge tener a más agentes. Las comisiones son por causas urgentes e inaplazables ya que los puestos de inspector por el momento no se pueden cubrir y son imprescindibles, es más la de Inspector Principal si va a salir por promoción interna, al menos una de momento”.

Y es que el déficit de los agentes de Policía Local es algo que se lleva arrastrando desde años y con la reivindicación permanente del propio cuerpo. Ante esto, Telmo Ucha señala que “no podemos desvestir un santo para vestir otro, si ofrecemos todos los puestos de promoción interna van a quedar otros puestos sin ocupar y eso perjudicaría en el día a día. Pero es que además, la promoción no se la va a cortar a nadie ya que en cuanto se apruebe la oferta de empleo público y se convoquen las plazas se tendrían que marchar, no es una cobertura definitiva, por lo que la posibilidad de promoción interna nadie la deshecha”.

Los no adscritos señalan que “el grupo de gobierno se ampara en informes del City Manager” y desde el BNG se preguntan “por qué el interés de cubrir esos puestos con personal llegado de fuera”. Sin embargo, lo cierto es que un sector del Cuerpo de la Policía Local agradece este tipo de procedimientos defendiendo que “necesitamos agentes y cuantos más vengan mejor. Además, aunque vengan por comisión de servicios eso no impedirá ni dificultará la promoción interna de otros agentes”, señalaban desde el sindicato de SPPME.