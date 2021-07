O Carballiño tenía ayer 64 contagios activos, y este sábado, a las 0.00 horas, entra en nivel medio de restricciones, con reducción de aforos en la hostelería. En esta situación, Espazo Común considera que anunciar actividades con motivo de la Festa do Pulpo responde a una “actitud temeraria” del gobierno local.

Por ello, el concejal Pachi Vázquez pidió ayer al alcalde socialista y al PP y BNG la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para consensuar decisiones. EC afirma que en O Carballiño “hay la sensación de que las autoridades pasan de todo”, y propone “pedir ayuda a la Guardia Civil y Policía Nacional” si la Policía Local no es suficiente para controlar que no se celebren botellones ni se produzcan aglomeraciones fuera de los pubs. Vázquez lamenta que el Concello anunciase la Festa do Pulpo “sin consultar a los pulpeiros” y pide “más contundencia” en la lucha contra la pandemia.