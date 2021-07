Vacuna y COVID persistente: un “10-20%” de los pacientes mejora, pero el estudio sigue en curso

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cuenta con una consulta de seguimiento para estos pacientes con cuadros prolongados, entre los que figuran algunos que todavía no han podido reincorporarse a su trabajo y sufren un malestar que merma su calidad de vida. Pasado un año desde que se empezó a seguir la evolución de las decenas de afectados por long-COVID, actualmente se encuentra en fase de análisis un nuevo factor: cómo influye haberse vacunado.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) está realizando un estudio, en el que se recogen casos de este tipo de pacientes tras haber completado la pauta y, a falta de la publicación del informe, los primeros datos conocidos por los expertos sugieren que “la gran mayoría se queda más o menos como estaba, hay un porcentaje de un 20% que mejora, pero también hay un pequeño porcentaje, como de un 5%, que empeora después de la vacunación”, indica María Bustillo, médica de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital de Ourense.

“Hay algunos de nuestros pacientes a los que sí les han desaparecido los síntomas, pero no son muchos. Lo más normal es que se queden más o menos igual después de ser vacunados”, completa la doctora Dolores Díaz, compañera en la misma unidad.

Según los datos que ya se han ido conociendo a estas alturas y con los casos observados en el área sanitaria de Ourense, pero con el matiz de la cautela, de aguardar a la publicación y validación del estudio, la mejora tendería a producirse en pacientes que padecen astenia –cansancio, falta de energía o de concentración– y mialgias –dolores musculares–. Algunas personas en consulta de seguimiento sí han visto desaparecer los síntomas.

“La sensación es que la mayoría se queda igual tras vacunarse, hay unos pocos que mejoran y los que empeoran son los menos”, dice María Bustillo sobre la tendencia que han observado por el momento con los afectados en Ourense. “A la hora de recomendarles la vacuna, en general es que sí, pero es necesario individualizar cada caso, porque hay pacientes de COVID persistente muy sintomáticos y hay que valorar si la vacuna puede producir un empeoramiento, aunque sea mínimo, en personas que ya de por sí están en una situación mala”, explica esta médica de la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

Tres de cada cuatro personas contagiadas en esta quinta ola de crecimiento explosivo tienen menos de 35 años, según datos de hace unos días del gerente sanitario de Ourense, Félix Rubial. Aunque la incidencia hospitalaria es inferior a la de fases anteriores de la pandemia gracias a la cobertura de la vacuna y a la protección de franjas de edad más vulnerables –el objetivo de la inmunidad grupal está más cerca–, ser joven no es una garantía de protección frente al coronavirus.

El conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña advertía ayer de que hay 5 pacientes menores de 40 años en Galicia que están graves y necesitan soporte vital, en la UCI. La media de edad de la docena de pacientes ingresados en la planta del CHUO –datos del balance de ayer, pero fuentes sanitarias hablan de nuevos ingresos– se sitúa aproximadamente también en los 40 años.

En olas anteriores de esta pandemia, “con una incidencia muy inferior de contagios entre la población joven, ya se registraron casos de COVID persistente, también en Pediatría”, advierte María Bustillo sobre la posibilidad de que un porcentaje del grupo de edad más afectado en esta quinta ola acabe padeciendo la enfermedad con sus síntomas prolongados y secuelas.

“Espero que no pase o que el porcentaje de pacientes con síntomas persistentes sea mucho menor, por el hecho de que en general la infección es más leve en este grupo de edad”, señala Dolores Díaz. Con este “reciente” aluvión de contagios, que empezaron a proliferar a partir de las celebraciones de fin de curso, “aún es muy pronto” para medir el alcance del long-COVID en los jóvenes. Pero el riesgo existe. “En las anteriores olas hemos tenido cuatro o cinco casos de personas de menos de 20 años, e incluso de una niña de 14”, advierte Díaz.

“Tuve una mejoría notable; todavía hay días que cuesta levantarse, pero paso a paso”

Entre mediados de marzo y de abril del año pasado, el policía ourensano Juan Molina, de 43 años, estuvo un mes ingresado en la unidad de cuidados intensivos –20 de ellos, intubado–, en el hospital privado de Cosaga. Un año después, en marzo de 2021, aún arrastraba problemas de fatiga, piel, memoria o gusto. “Hay días que estás pletórico, otros solo quieres dormir”, decía entonces a este periódico. Pero ese mismo mes, este agente natural de Bande, se vacunó y es uno de los pacientes de COVID persistente que ha experimentado una mejoría tras el pinchazo.

“Después de la dosis de AstraZeneca, en mi caso noté una mejoría notable. Estoy trabajando desde abril. Es verdad que todavía hay días en los que levantarse cuesta más de lo normal, pero paso a paso”, manifestaba Juan Molina ayer.

“Me vacuné pero no tengo una mejoría clara, igual sí menos fluctuación de los síntomas”

La enfermera ourensana Isabel Quintana se contagió de coronavirus en la primera ola de esta pandemia. Aquejada de long-COVID, esta profesional sanitaria sigue de baja, desde el 2 de abril de 2020. El pasado mes recibió la dosis de Pfizer. “Sí me he vacunado pero no he experimentado mejoría. Sigo con los síntomas, prácticamente igual que antes. Igual tengo menos fluctuación de los síntomas, pero no una mejoría clara”, explica.

Isabel todavía no puede trabajar y continúa con dificultades para dormir. “Mis síntomas empeoran con el estrés y, como los abuelos, me avisan de los cambios de tiempo. Ahora mismo sigo con fatiga, cierta dificultad respiratoria, dolor en la cadera derecha (que es lo único que tiene diagnóstico y es por una tendinitis), y dolores musculares. A veces, se me olvidan cosas, estoy torpe para leer en alto o tengo ciertas dificultades para comprender lo que leo. Los síntomas neurológicos dependen mucho del cansancio físico: cuanto más cansada, más síntomas”, detalla.