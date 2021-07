Eugenia Díaz (PP) lo marcaba como prioridad en su agenda municipal tras la vuelta de los populares al gobierno y no esperó más. Convocó la comisión de la ordenanza del botellón que estaba en el cajón del Concello de Ourense desde finales de enero y convocó a los partidos y los agentes implicados para reactivar un borrador que está bastante adelantado y que necesita solamente pequeños matices.

Ayer, los grupos de la oposición, así asociaciones de vecinos se dieron cita en el salón de plenos para que el grupo de gobierno les remitiese el borrador para que pudieran hacer las aportaciones precisas. La titular de Servicios Sociales del Concello de Ourense, Eugenia Díaz, explicaba que “el ambiente fue un ambiente de diálogo positivo y constructivo para sacar esta ordenanza adelante. Entregué el último documento en la reunión de enero del 2020, para que cada grupo revise o para añadir alguna enmienda y tomar este documento como punto de partida”. El punto de partida está dado y el primer paso es que los partidos de la oposición que no estuvieron en la anterior Corporación como BNG y Ciudadanos puedan hacer alegaciones al borrador y las aportaciones que estimen convenientes.

La ordenanza pivota sobre dos pilares. El primero es prohibir y regular el consumo de bebidas en la vía pública, ya prohibido por una ley autonómica, pero esta norma se antoja necesaria para determinar una serie de características particulares de la ciudad de Ourense. Y por otra parte, hacer planes interdisciplinares para dar una alternativa a la juventud ourensana mediante la colaboración entre las áreas de Deportes, Educación, Cultura y Sanidad. Precisamente estos planes son un punto de discrepancia entre el grupo de gobierno y el PSdeG. Desde el grupo de gobierno entienden que “se les pedirá a esas concejalías que empiecen a hacerlos, pero no podemos esperar a esos planes para sacar la ordenanza, esos planes tienen que ser consecuencia de esta ordenanza, y después trabajar transversalmente e independientemente entre las diferentes concellerías con Deportes, Sanidad, Educación y Cultura”.

Desde el seno socialista, Conchi García, explicaba que “hay que tener esos planes interdisciplinares porque si no vamos a tener una ordenanza que va a salir con muchos puntos, es decir mucho conteninente, pero poco contenido. No se trata solamente de interponer sanciones si no de ordenar y educar en valores y dar alternativas de ocio”.

Ruth Reza (BNG) comenta que “analizaremos el borrador que nos pasaron para poder realizar las aportaciones desde el grupo municipal del BNG, pero debemos señalar que en lo relativo a la participación entendemos que no se puede limitar solamente a los partidos, a sus organizaciones juveniles y poco más. Hace falta ampliar la participación en la elaboración de la ordenanza a más colectivos”.

Grupo de gobierno y oposición se emplazan al próximo miércoles para otra reunión donde seguir avanzando con el borrador y quemar pasos para la posterior aprobación.