Por segundo año consecutivo, el gran evento gastronómico de O Carballiño, la Festa do Pulpo, no podrá celebrarse en toda su magnitud debido a la pandemia. No obstante, habrá una celebración restringida en la que el Concello desarrollará una amplia programación cultural durante la primera semana de agosto. Además, habrá ‘pulpeiras’ por toda la villa, no así comida popular en el parque municipal.

Desde hace casi 60 años O Carballiño celebra la Festa do Pulpo el segundo domingo de agosto, pero la situación sanitaria y la evolución de la pandemia obligan a que un año más no se organice según el programa tradicional. El día 8 de agosto habrá una fiesta que no será como es tradición en el parque municipal, sino que se dispersará por todo el pueblo ya que está previsto que unas veinte ‘pulpeiras’ instalen sus calderas por diferentes zonas de la villa para atender la demanda de los miles de visitantes.

Desde el Concello se apuesta todos los años por potenciar la programación cultural y las actividades para todos los sectores de público en los días previos al evento gastronómico, y este año también se contará con propuestas para animar y dinamizar el pueblo en las jornadas anteriores.

Tras el Festival de Habaneras, que se celebrará el 31 de julio, comenzará con una jornada infantil y la presentación de Octavio, la mascota de la Festa do Pulpo. Será el día 1. Y el siguiente, Migallas Teatro ofrecerá su montaje “Canta con nós”. El día 3 toca el turno a la música clásica con la presencia de la Orquestra Clásica de Vigo, mientras que el día 4 habrá concierto de la banda Proken Peach, y el 6 volverá a O Carballiño Pablo Milanés para ofrecer un concierto. La jornada de la Festa do Pulpo se contará con la actuación del grupo Cantigas e Agarimos.