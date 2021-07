Jácome no recurrirá el auto judicial y la oposición se pregunta: “¿Qué hará el PP?”

Mientras la sombra sobre un posible delito de malversación se cierne sobre el regidor ourensano, Pérez Jácome va a pecho descubierto. Si anteayer decía que no tenía nada que esconder, ayer tomó la decisión de no recurrir el auto por el cual la jueza de Instrucción Nº3 concluye que hay “indicios razonables” de presunta malversación de fondos públicos en la gestión económica de Democracia Ourensana.

El regidor y líder de la formación señaló que “como presidente de DO, estoy tranquilo y seguro, que no recurriré judicialmente, la reapertura de la investigación en la que se deja sin efecto el sobreseimiento de la causa”. El recurso de forma presentado por uno de sus exasesores y por Manuel Álvarez, que llevó a ser vicepresidente de la formación, fue el que hizo replantear la investigación de la jueza y fue la base de que la magistrada llegara a esas sospechas de presunto delito.

Pérez Jácome añadió que “además quiero dar las máximas facilidades a que se prosiga mirando con lupa todo lo que la justicia considere y desde cualquier vertiente. Cuanta más luz, más claro quedará que no había nada, porque solo hay una denuncia basada en el rencor, de los expulsados del entorno de DO”. Sobre la denuncia de sus excompañeros destaca que “este es el único indicio al que realmente se refiere la justicia, los testimonios parciales de ello”. Y confirmó que “continuaré sin personarme en el proceso, sin ni siquiera nombrar abogado, esperando colaborar si soy llamado”.

Con esta estrategia el regidor se muestra tranquilo y seguro sobre que no hay nada en la causa y deberá remitir informes económicos y jurídicos de la formación desde 2016 hasta la actualidad para que sea el Tribunal de Cuentas el que analice pormenorizadamente la situación.

Mientras Jácome se muestra seguro y tranquilo, desde el seno del PP no quieren hacer valoraciones sobre qué harán en un futuro próximo y se limitan a comentar que “respetan las resoluciones judiciales” como dijo ayer Eugenia Díaz a la salida de una reunión en el Concello de Ourense. Los populares continúan con sus obligaciones y competencias de gobierno después de que la oposición les haya interpelado para saber qué van a hacer ahora.

Anteayer, Pepe Araújo (C´s) prefirió esperar y ayer delante del Consistorio señaló que “tengo un cabreo enorme con esta situación. Si hace unos meses el PP se fue del gobierno por unas sospechas, en qué situación estarán ahora mismo en su grupo. Porque lo que se avecina será tremendo. Le tenemos que decir al PP que le devuelva la honorabilidad a la ciudad, como pedían con Jácome, se lo pedimos al PP, a Tellado, a Baltar y al señor Feijóo”.

Y añadió que “estamos cansados de esta situación y estamos cansados de que hayan convertido a esta ciudad en una mala serie de televisión. Les pedimos que por favor hagan algo útil por la ciudad y que no sigan malversando con los intereses de los vecinos de Ourense que es lo que llevan hecho hasta la actualidad. No demostraron ser útiles durante el tiempo de mandato, no demostraron ser útiles en la oposición porque uno de los ejemplos es la Universidad Popular que la condenaron y no tienen la suficiente capacidad para devolverle la honorabilidad a la UPO. Les pedimos desde Ciudadanos que por favor, el PP firme la moción de censura y que dejen gobernar a la lista más votada y dejen de tomarle el pelo a los ciudadanos de Ourense”.

Y, ¿ahora qué?

Rafael Villarino (PSdeG) es tajante diciendo que tras las conclusiones de la resolución judicial sobre un presunto delito de malversación Jácome debe dimitir y el PP marcharse, “no pueden seguir ni un minuto más”.

Villarino: "Démosle a Ourense el gobierno limpio que se merece"

El portavoz socialista señala que “de no suceder estas dos cosas deberíamos estar hablando por una parte de un regidor que no tiene la ejemplaridad que se exige a un alcalde de una ciudad como es la de Ourense, y el PP que de mantenerse en el gobierno se estaría contradiciendo así mismo cuando meses atrás con muchos menos indicios dijo que tenía que abandonar el gobierno municipal y ahora su portavoz Flora Moure dice que hay que esperar a que exista sentencia firme”.

Y añade que “es decir, el mismo PP que me exigió a mí firmar por escrito el abandono de la política sin ninguna causa de corrupción mantiene en el poder a Jácome con todas las sombras posibles. Esto demuestra que el PP ya no tiene límites y que es capaz de cualquiera cosa solo con mantenerse en el poder y seguir aferrados a unos salarios públicos. Basta ya de complicidades, basta ya de corrupción y démosle a Ourense el gobierno limpio que se merece”.

Luís Seara: "El PP debería pedir perdón a Ourense por el daño que le están haciendo"

Desde el BNG se preguntan también qué hará el PP ahora y tachan de “tomadura de pelo” las explicaciones dadas desde el seno popular. Luís Seara señala que “lo primero que debería hacer el PP es pedir perdón a los vecinos y las vecinas por el daño que le están haciendo a Ourense. Resulta sorprendente que abandonasen el gobierno en septiembre por unas sospechas y ahora con las conclusiones de la jueza digan que no hay sentencia firme”.