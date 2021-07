Cansados de que el gobierno del país en el que nacieron –y del que emigraron por no tener un futuro en él– eche balones fuera y reprima a sus familiares y amigos, un grupo de cubanos residentes en Ourense se concentró en la plaza Mayor ayer por la tarde .

Frank Ferrada es uno de esos residentes en España que mira con angustia la situación al otro lado del océano. La impotencia se le sale a borbotones al hablar. A través de un grupo de WhatsApp se organizaron para hacer llegar la convocatoria al resto de cubanos y manifestarse a las 20.00 horas frente al Concello.

“Esto no es nuevo ni algo de ahora que se nos haya antojado, viene de atrás y nadie hace nada. Al presidente nade lo ha elegido, lo han puesto a dedo y encima saca al ejército a golpear a los nuestros porque protestan porque tienen hambre y se están muriendo”, explicaba mientras iban llegando el resto de cubanos al punto de encuentro fijado.

“Con el coronavirus la situación empeoró mucho más porque ni siquiera se puede comprar medicamentos. Encierran a la gente en centros de aislamiento si tienen sospechas de que están contagiados y los que no lo están terminan por contraerlo porque las condiciones son pésimas”, denunciaba Ferrada.

En Cuba el servicio militar sigue siendo obligatorio –un año para los que tienen estudios superiores universitarios y dos para los que carecen de este tipo de formación– y los que ayer se concentraban para pedir libertad y pan para su pueblo no tenían reparos en decir que la única lógica que encuentran para esto es que después el gobierno usa a los más jóvenes del ejército para reprimir su propio pueblo. “Esto no nos lo puede negar nadie. Ni los que siguen defendiendo que la culpa de todo la tiene el bloqueo económico, porque todos conocemos a hijos de amigos o familiares que son obligados a golpear y a reventar las protestas pacíficas. Han mandado a personas del aparato represivo, vestidos de civiles, a reprimir a la gente.”, protestaba. Y otra de las manifestantes que lo escuchaba añadió ofendida: “El presidente nos llamó mercenarios, gusanos y confundidos”. A lo que Ferrada continuaba: “Sí, los gusanos son los que dan de comer a la gente. Es lo de siempre, si no piensas como quieren que pienses, te insultan y te menosprecian, como si fueras tonto”, puntualizaba.

Hartos de ver cómo nada cambia a mejor, salieron a la calle para que se los escuche. Tampoco entienden que los políticos no se atrevan a decir, claramente, que lo impuesto en Cuba es una dictadura. “Sabemos que hay un conflicto de intereses comerciales en juego, pero cuando la gente se muere de hambre, eso le da igual. A nosotros nos da igual”, incidía sujetando una pancarta.

Tampoco comprenden cómo el gobierno prefiere dejar morir a la gente antes que recibir la ayuda humanitaria de rechazó. “Tenemos que apoyarlos. No basta solo con que les mandemos dinero y puedan sobrevivir gracias a nosotros, tienen que saber que estamos con ellos. Y que sepan los gobiernos que la gente, de no tener qué comer, se comió hasta el miedo”, finalizaba.