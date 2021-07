Ourense supera el millar de casos activos cuando roza la inmunidad de rebaño

Por concellos, Ourense es el municipio que más casos activos con 624, seguido de O Barco con 78 y Barbadñas con 64. O Carballiño se presenta con 47, Ribadavia con 36, Xinzo con 21 y Pereiro de Aguiar con 19. El resto con menos de 20 casos y hay 30 concellos sin casos activos, cuando hace dos días había 60 concellos sin casos activos. La situación epidemiológica se dispersa por la provincia en un aumento que parece no tener fin de momento.

Esta situación epidemiológica se produce en un marco donde la Atención Primaria y los centros de salud tienen que soportar la mayor carga de seguimiento y a FARO aseguran que están sobrepasados con la cantidad de contagios que tienen que atender y la cantidad de pruebas diagnósticas que tienen que pedir. “Se han incrementado mucho en las últimas semanas las personas que son contactos directos y eso hace que haya un mayor número de pruebas que pedir y de las que estar atentos”, dice una médica de un centro de salud capitalino.

El incremento exponencial también forma parte de un momento en el que la vacunación en la provincia llevaba ritmo de pulir todos los récords y ser la primera provincia en llegar al 70% de la población inmunizada. Desde el Servicio Gallego de Salud (Sergas), informan que el área sanitaria de Ourense llevan vacunadas con la pauta completa a 188.000 personas, lo que representa el 65% de la población diana. Cerca rozando, la inmunidad de rebaño que señalaban los epidemiólogos para recuperar la normalidad o al menos ciertas partes de ellas. Sin embargo, se está viendo que es necesario seguir con las medidas de seguridad.

Llamamiento a participar en los cribados

Félix Rubiel, gerente del área sanitaria, reitera una vez más “la necesidad de seguir con las medidas de prevención y protección como las mascarillas y la distancia social ya que estamos viendo que las personas vulnerables al virus y aquellas que no están vacunadas siguen sufriendo las consecuencias del virus”. Además quiso hacer un llamamiento para que mañana los ciudadanos de O Barco de Valdeorras acudan al cribado y se anoten y también a los ciudadanos de los municipios de Ourense y Barbadás donde están llamados 3.000 ourensanos para detectar posibles casos asintomáticos.

Desde el Concello de Ourense también se quisieron sumar al llamamiento y Eugenia Díez (PP), edil de Servicios Sociales pedía a la juventud que “vaya al cribado son diez minutos y es algo que debemos hacer por nuestras familias, nuestros amigos y por nuestra ciudad. Si damos positivos pasaremos diez días en casa, pero si damos negativo podemos salir con todas las garantías. Solo son diez minutos y llamamos a la participación para intentar frenar esta situación”.

🟠 Cribado Ourense-Barbadás este xoves, día 15 de xullo no Paco Paz de 16 a 20.00 para moz@s entre os 16 e os 35 anos. Axúdanos! Inscríbete ⬇️ recibirás confirmación por SMS (ou revisa Sergas Móbil) https://t.co/lgDAsluVL6 — Com Sergas Ourense (@Com_CHUO) 12 de julio de 2021

Los citados al cribado en O Barco se dirigirán al Pabellón de Calabagueiros en horario de tarde y mañana el turno será para los convocados de los municipios de Ourense y Barbadás que pueden autoapuntarse en la página del Sergas o desde la app Sergas Móbil, incluso a través de los enlaces desde las redes sociales que desde los equipos de comunicación del área sanitaria llevan promocionando durante días. “Es por el bien de todos”, dicen fuentes sanitarias.

Desde el centro de salud de Barbadás: “Estamos sobrepasados y el sistema de rastreo lleva demora”

Barbadás es uno de los municipios donde la incidencia del virus explotó y ya contabiliza 64 casos activos entre su población. La cercanía con la capital es una de las causas que influyen en el aumento exponencial de los casos en el municipio y las relaciones diarias hacen creer que hay asintomáticos no detectados. Desde el centro de salud de Barbadás, ubicado en A Valenzá, Celia Rodríguez asume la coordinación del centro por las vacaciones de sus compañeros: “De 6 médicos que solemos estar ahora estamos 3 y al estar menos profesionales, no estamos al día con lo que tenemos si no que vamos acumulando y ahora estamos con lo que teníamos detrás. No es solo las consultas diarias, si no que a todos eso le hay que sumar las urgencias, las personas que pasan por aquí con síntomas, las llamadas de teléfono y claro todo suma. Si a mayores le sumas la burocracia de dar altas, dar bajas y demás papeleo, se puede decir que estamos sobrepasados”.

Hacen turnos de mañana y tarde para intentar ponerse al día y señala que “además de todo lo dicho también hacemos rastreo ya que el sistema se está demorando un poco porque tiene mucha gente en casa en cuarentena y está buscando los demás contactos directos, así que cuando antes pidamos nosotros las pruebas antes podremos detectarlos”. Como medida preventiva han tomado la decisión de que “las personas acompañantes que vengan por el centro de salud menores de 35 años, les preguntamos si quieren hacerse una prueba y así ya vamos cribando de cierta manera también y prevenimos que entren al centro. Lo difícil es encontrar asintomáticos y de esta forma ya hemos encontrado algunos”.