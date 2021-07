El gesto facial de los uno de los ediles del PP en un junta de área del Concello de Ourense cambió radicalmente cuando en su móvil leía la noticia en FARO: “El juzgado ve indicios ‘racionales’ de malversación en los fondos de Democracia Ourensana”. Y es que el PP se marchó el pasado 8 de septiembre de 2020 del gobierno municipal por las “sombras y dudas” que planeaban en el seno de Democracia Ourensana, después de la “traición”, en palabras del alcalde, de algunos ediles y miembros del partido tras denunciar ante la Fiscalía la gestión de las cuentas de la formación ourensana por parte de Pérez Jácome.

Después de eso, llegó el sobreseimiento provisional de las diligencias judiciales y la “recuperación de la honorabilidad” para Jácome, según arguyó el secretario del PPdeG, Miguel Tellado, en una conferencia de prensa. Ahora con la resolución del autojudicial donde se concluye que puede existir una presunta malversación de fondos las reacciones políticas no se han hecho esperar.

Los primeros y los más escuetos fueron los socios de gobierno municipal. Desde el PP, quisieron manifestar el “máximo respeto a las resoluciones judiciales, como hemos hecho y haremos siempre. Y en este caso, cabe destacar que no estamos ante una sentencia firme”. El edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, decidó esperar a ver las reacciones de las partes implicadas aludiendo que “de momento non diré nada, esperaremos a ver qué dicen los interesados” y hoy dará unas declaraciones frente al Concello mostrando su postura sobre el asunto.

PSdeG y BNG

El portavoz socialista, Rafael Villarino, advierte que “esta sí que es una señal clara de un indicio de delito para que se prosiga con las investigaciones pertinentes, pero también para saber qué va a hacer el PP que con menos se marchó del gobierno municipal”. Desde el seno de los socialistas, arguyen también que “el PP además de respetar las resoluciones judiciales lo que tenían era que dar un paso más porque con menos fundamento se marcharon del gobierno cuando parecía que no había nada y ahora hay una sospecha encima de la mesa, una sospecha fundada de indicios de delito de malversación. Lo que deberían hacer es mostrar ejemplaridad y si la honorabilidad de Jácome está bajo sospecha lo que no deberían hacer es blanquearlo porque Jácome y el PP la misma cosa es”. Para el portavoz socialista una de las cuestiones a tener en cuenta es que “mediante el recurso de forma, la misma jueza que instruyó la denuncia por las donaciones de asesores al partido, indagó un poco más tras el recurso y ahora sí que ve indicios de delito en la gestión de los fondos del partido. Ahora queremos saber qué va a hacer el PP al respeto si deciden seguir con el microgobierno o por el contrario apartarse. Deberán decidir si quieren seguir siendo una comparsa de DO, y además cómplice de un alcalde que está ahora mismo sometido al escrutinio de la justicia o si quieren ponerse a trabajar en favor de la ciudadanía”. Además finaliza diciendo que “el delito de malversación es un delito que inhabilita por completo a cualquier gestor público, motivo por el cual estaremos muy atentos a lo que decida la justicia. Jácome no puede seguir ni un minuto más al frente de la ciudad de Ourense y le pedimos que dimita, todos y todas sabemos que no va a dimitir, pero lo tenemos que pedir”.

Por su parte, el grupo municipal nacionalista señala que “hace falta que el PP clarifique si sigue manteniendo que ‘hay que devolverle la honorabilidad a Jácome’ o si por la contra asumen la responsabilidad y le exigen su dimisión, tal y como se votó en pleno. Un pleno que se celebró sin existir resolución judicial alguna”.

El portavoz nacionalista, Luís Seara, pide a los populares que “dejen de jugar con Ourense y con su futuro, que deje de reírse de los vecinos y vecinas, que reconozcan sus errores y pidan disculpas por todo el daño causado a lo largo de estos años con el solo fin de mantener a Baltar al frente de la Diputación, no importándoles nada la situación y el futuro de la ciudad”. Y añade que “la situación es insostenible, Jácome no puede permanecer ni un minuto más al frente de la Alcaldía. Le pedimos al PP que deje de prestarle su apoyo y que se eche a un lado para permitir la formación de un gobierno alternativo”.

La oposición reacciona a la resolución judicial con la responsabilidad de culpabilizar al PP de la actual situación de la ciudad y de pedir a la justicia que indague hasta el fondo de la cuestión para determinar si Pérez Jácome cometió un delito de malversación, pero todos ellos se muestran cautos ante la presunción de inocencia.

“Respetamos, al máximo, las resoluciones judiciales” Flora Moure - Portavoz del PP

“Por mucho menos el PP se marcho del gobierno” Rafael Villarino - Portavoz del PSdeG

“Jácome no puede quedarse ni un minuto más” Luis Seara - Portavoz del BNG

“Esperaremos a ver las reacciones de los interesados” Pepe Araújo - Portavoz de Ciudadanos

“No estamos ni satisfechos ni insatisfechos”

Miguel Caride, María Teresa Fernández, María del Mar Dibuja y Manuel Álvarez también salieron en rueda de prensa el 8 de septiembre para dejar las delegaciones municipales ante lo que consideraban unos “graves hechos que podían ser constitutivos de delito” y posteriormente lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía. Aquella denuncia fue archivada provisionalmente el pasado mes de enero y se retomó por la jueza de Instrucción Nº3 al interponer el recurso de forma. Ahora todo queda en manos del Tribunal de Cuentas que requerirá documentación al líder de la formación. Los díscolos de DO señalan que “no estamos ni satisfechos ni insatisfechos nosotros lo que hicimos fue poner en constancia de la Fiscalía una serie de hechos y a partir de ahí hay que continuar con la investigación porque solamente son indicios en la actualidad”. Y añaden que “tenemos el máximo respeto por la presunción de inocencia y por la administración de justicia y solamente hay que esperar a que se siga investigando si los hechos que pusimos en conocimiento de la Fiscalía son de la suficiente entidad como para una instrucción penal, entonces se podrá continuar con ella”. También comentan que “esto es un calvario muy doloroso” y tras las palabras del regidor mostrando que esta denuncia se hacía por odio advierten que “nosotros no nos movemos por odio, teníamos que denunciarlo porque si no habríamos sido cómplices de todos esto. Además lo reconoció el alcalde que compraba espacios en Auria televisión, es decir que el núcleo de la cuestión de lo que podría ser un delito de malversación lo dijo en público”. Ahora se pedirán los informes jurídicos y económicos pertinentes desde 2016 hasta la actualidad por el Tribunal de Cuentas para determinar si la gestión de los fondos de Democracia Ourensana constituyen hechos delictivos o no.