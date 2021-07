El termalismo ourensano está en un limbo que puede pasar de un punto de no retorno a reactivarse. Solo depende de la voluntad política de los ediles del gobierno local. Entre tanto, el edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, propone que las termas de Outariz, la concesión privada, abra todos los días de la semana: “Pedimos que se reajusten los horarios e incluso que se pueda aumentar la plantilla para no cerrar ningún día de la semana. Estas termas tienen como horario regular seis días a la semana y cierran los martes”. Desde el BNG la petición al gobierno municipal es bien diferente, con casi 18 meses con las termas públicas cerradas, demandan a la edil de Termalismo, Flora Moure (PP), que “se deje de cuentos y que le exija una moratoria urgente a la Xunta en la aplicación de la ley autonómica de aprovechamientos termales” . Y añade que “no es admisible que una semana después de recuperar las competencias no se presentase en Santiago para buscar una solución”.