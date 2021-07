Jairo Zavala: “Somos animales gregarios, no tenemos sentido si no es grupalmente”

Jairo Zavala (Madrid, 1973) se crió entre abuelos que cantaban habaneras y el sonido de una guitarra de fondo. El germen de lo que todos conocen como Depedro camina sin prisa pero sin pausa, continuamente en transición, confiando en que hay gente buena por el mundo y haciendo suyo aquello que entonaba profundamente Mercedes Sosa: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”.

Este fin de semana actuará en el Festival Ribeira Sacra y en el Atlantic Fest.

–Viene a tocar a dos festivales este fin de semana, ¿prefiere las giras en solitario o compartir cartel?

–Cualquier oportunidad para volver a tocar y trabajar es buena. Para mí siempre ha sido igual de importante tocar en un contexto que en otro. Todo suma para nosotros y es un aprendizaje.

–Comentó en alguna entrevista que no prepara el setlist hasta 15 minutos antes de empezar los directos.

–Sí, es cierto. Pero no hay nada raro detrás de eso. Una de las partes más importantes de mi camino es la ejecución, tocar. Antes tocaba muchas veces a la semana, ahora no se puede, como es lógico. Y yo necesito sentirme vivo, es un axioma para mí. Sentir el vértigo y que no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Respeto y admiro a quien es capaz de tocar todos los conciertos de una gira el mismo orden de canciones y los mismos temas. Transmitir lo que supone su último trabajo en cada recital. Yo prefiero dejar espacio a la improvisación y margen para poder adaptarme y sacarle jugo a todo. No es lo mismo estar en un festival que en un teatro. Además, tenemos mucho repertorio y nos gusta ir recuperando canciones.

–¿Cree que quizá improvisamos poco en la vida?

–No lo sé, la verdad. En mi entorno la gente hace malabares para sobrevivir (ríe). Creo que el ser humano sí tiene una capacidad innata para la improvisación y es muy necesario no perderla, que dispongamos siempre de la capacidad de adaptarnos. Tomar conciencia real de las cosas, en el momento en el que estamos haciéndolas, aunque solo sea para disfrutarlas.

–En octubre publica un nuevo trabajo, pero cada adelanto de los que ya se han podido escuchar suena distinto. Uno incluso recuerda a Brasil por los ritmos. ¿Qué se va a encontrar el público en ‘Máquina de piedad’?

–Son canciones que llevo escribiendo entre cuatro y cinco años. Alguna la terminé durante el confinamiento y la pandemia, pero todas venían de antes. Quizá, al ser ‘Depedro’ un proyecto tan viajero y darle tanto espacio a la reflexión, se ha terminado por empapar de muchos colores. Pero yo quiero pensar que tiene una voz propia, y muy definida, que es la voz de ‘Depedro’.

–En una de las letras habla de perder el compás, vivir anestesiados y llenarse de certezas “sin brújula”, ¿pecamos de todo esto por las redes sociales?

–El disco se llama ‘Máquina de piedad’ porque, al margen del mundo virtual y de la tecnología, que yo creo que es algo que todavía estamos aprendiendo a gestionar, me retrotraigo a mi infancia para indagar dónde está el límite entre la tecnología y los sentimientos y lo que nos influye.

–A lo largo de su trayectoria son continuas las colaboraciones con otros grupos y cantautores. También en el próximo disco. ¿Podríamos decir que a Jairo le gusta la compañía y retroalimentarse?

–Es que qué aburrido es dejar de aprender cosas. Yo no quiero llegar al final nunca porque ¿después qué te queda? Al hoyo que vas. No quiero dejar de aprender nunca. Por lo menos que esta vida me dé un recorrido largo. No quiero llegar ya a todo. Parece que la meta es tener éxito. ¿De verdad quieres llegar a lo más alto de tu carrera ya? ¿Qué prisa tienes? Para mí la música siempre es un diálogo. Tu voz se transforma en las manos, los ojos, la boca y el sentimiento de otras personas. Si yo toco y nadie me escucha no se produce esa sinergia, esa conexión. Nos quedamos sin esa comunicación. Aparte de que sin compartir nada tiene sentido. Nada. El que más tiene, si está solo en la cima, ¿con quién lo comparte? ¿Cómo lo disfruta? Qué aburrimiento. Somos animales gregarios, no tenemos sentido si no es grupalmente.

–Dicen que a quien lee buenas obras se le nota al escribir, ¿pasa lo mismo con la música y la composición?

–Sí. Decía Verdi que “prima la musica e doppo le parole”. Para mí la música siempre ha ido por delante. He empleado mucha más energía, tiempo y cariño en la parte sonora. Aunque a veces me pongo a escribir una canción y sale sola, pero me inclino más hacia el otro lado. Puede que sea porque quizá soy más un músico de oficio. Sigo estudiando ritmos y completando mi formación, que es como un queso enorme de gruyer.

–Su anterior disco, ‘Érase una vez’, está repleto de canciones para niños pero sin infantilizarlos.

–Me pasó que cuando buscaba música para mis hijos me tenía que ir a épocas muy lejanas, como Rosa León. Yo no quiero ponerle a mis hijos una cosa absolutamente caramelizada que les está hablando como si fueran idiotas. La música es sencilla, que no simple, y yo en ese intenté hacer lo mismo que con el resto de mis discos.

–En ‘La increíble historia de un hombre bueno’ le cantaba a ellos, a los hombres buenos. ¿Quedan algunos todavía o es que los malos hacen demasiado ruido?

–Siempre los ha habido, lo que pasa es que la miseria vende más y da más titulares. Ahora, además, nos estamos resumiendo mucho a titulares. No hay una mirada más a largo plazo y en profundidad para ver qué pasa. La inmediatez que viene con el mundo moderno trae consigo esa pena. Porque es una pena que nos resumamos tanto. Somos muy complejos, ¿no? Tampoco podemos instalarnos en el tremendismo. Hay muchas personas buenas.