“Que entrasen juntos a una habitación en absoluto equivale a la conclusión de que hubo relación sexual”

Ella negó haber abusado de un menor amigo de sus hijas, él sí dijo que habían tenido sexo pero, frente a una petición de la Fiscalía de 10 años de cárcel, la Audiencia Provincial considera que no hay pruebas de que la encausada, de 35 años, hubiera mantenido relaciones ni tampoco de que conociese que el chico era menor de 16 (tenía 14 cuando ocurrieron los hechos, en mayo de 2019). La causa abierta por una llamada anónima a la Guardia Civil se salda con absolución en primera instancia, aunque la resolución no es definitiva: cabe recurso. El juicio fue a puerta cerrada.

La mujer y otros jóvenes participaban en el conocido como juego de la botella, cuando se encontraban en el interior de una vivienda de una amiga de la encausada. “En un momento determinado de la noche, el menor y la acusada pasaron a otra habitación en solitario del piso, en la que se mantuvieron durante un breve lapso”, dice la sentencia. “En absoluto, que entrasen juntos en una habitación equivale a extraer, de manera inequívoca, la conclusión de que medió relación sexual entre ambos”, afirma la sala de magistrados.

“La prueba practicada no revela la concurrencia de la triple conjunción de requisitos exigidos jurisprudencialmente para ser estimado por la sala fiable y creíble. La prueba actuada en el juicio no permite dotar de verosimilitud inequívoca al testimonio del menor, que carece de la persistencia declarativa requerida y no está ausente de incredibilidad subjetiva, no concurriendo corroboraciones periféricas objetivas que la doten de la precisa veracidad. La declaración del menor a lo largo del proceso dista de ser firme y coincidente en el tiempo”, destaca la Audiencia. El informe psicológico no pudo determinar la credibilidad del menor.

El tribunal llama la atención sobre que, hasta el inicio de esta causa, la relación era “cordial”, y además la denuncia anónima se produce “5 días después de un accidente de circulación en el que el menor pilotaba un vehículo, careciendo de permiso, y en el que le acompañaban la acusada y otras dos personas”. Un hecho que “podría enturbiar sus buenas relaciones hasta esa fecha ante el temor” de que ella pudiese declarar “quién conducía”. La Audiencia concluye que “no concurre ninguna corroboración objetiva que evidencie la existencia de relaciones sexuales de clase alguna”.