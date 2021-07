La ourensana que despunta en el arte emergente: “Tus referencias se nutren de quien tienes cerca”

Ha realizado varias exposiciones, trabaja el arte de forma multidisciplinar y esta semana ha ganado el premio al talento emergente en la feria ARCO de Madrid, por su obra en madera y textil ‘De dos cuerpos vengo’. Julia Huete (Ourense, 1990) es uno de los rostros emergentes del arte español.

“No me veo en una única disciplina. Me gusta mucho dibujar, pintar, y hace poco he empezado a trabajar la madera. Depende mucho de con qué me sienta más afín en el momento”, explica en una entrevista a EFE tras alzarse esta pasada semana con el premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente.

🏆 El V Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente ha sido para Julia Huete por su obra “De dos cuerpos vengo”.



Este galardón ha vuelto a reunir a los mejores artistas del panorama nacional para crear obras que trasladen el espíritu de la marca mediante una producción artesanal. pic.twitter.com/D6macCR216 — Feria ARCO (@FeriaArco) 8 de julio de 2021

Julia Huete siempre ha estado vinculada al mundo del arte. Estudió Bellas Artes en Pontevedra, y ha participado “en certámenes, concursos y alguna exposición de una forma u otra”. Desde hace dos años, la representa la galería Nordés, con quien ha hecho exposiciones como ‘Como un verde, Libro verde’.

Sus referencias en el mundo artístico “van cambiando”, y se decanta por sus coetáneos. “A veces te obsesionas con algún artista particular, pero creo que las referencias se alimentan de quien tienes cerca, de con quién dialogas, que en mi caso es gente de mi generación”, dice.

“El tejido es un material vivo. Te enfrentas a cambios según temperatura y humedad, esto puede ser positivo y también supone que el control de la obra a veces esta fuera de tus manos”

Para la obra ‘De dos cuerpos vengo’, que le ha valido el galardón como artista emergente, Julia Huete se inspiró en un lampás. “Es un tejido que podía observarse desde los dos lados, sin tener un reverso como tal”, apunta sobre estos objetos, destinados a separar espacios. “Se trata de un mismo cuerpo que está presente desde los dos lados, implica dos espacios, y también cuatro ojos que lo observan, dos de cada lado”, dice sobre la obra, una estructura realizada con dos pares de bastidores en madera de castaño sobre la que se tensan cuatro tejidos.

“El tejido es un material vivo. Te enfrentas a cambios según temperatura y humedad, esto puede ser positivo y también supone que el control de la obra a veces esta fuera de tus manos”, indica sobre el proyecto, que ideó el verano pasado y en el que ha trabajado desde septiembre a enero junto a casas de artesanos como Belategui Regueiro e Inés Rir. Asegura que la pieza le ha venido “muy bien para comprender el tejido, y trabajarlo más a fondo”, además de haber dado “un pequeño pasito hacia trabajar los volúmenes”.

Huete era la más joven de los cinco finalistas candidatos a ganar este premio, y de cara al futuro se plantea seguir adelante con los textiles, en los que ha trabajando durante los últimos cinco años, además de continuar realizando volúmenes en soportes como la madera.

El premio lo concibe como un punto de inflexión y lo acoge con “mucha ilusión”, al igual que ver su obra emplazada en ARCO, después de ser seleccionada por un jurado integrado por personalidades del mundo del arte como Juan Antonio Álvarez Reyes, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) o Manuel Segade, director del Centro de Arte Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid (CA2M).

El futuro se lo toma con calma, asimilando por el momento haber sido la ganadora. “Soy muy seguidora del trabajo de mis compañeros”, explica Julia Huete, rostro de una de las propuestas más destacadas del arte emergente en España.