Manuel J. Maside: “Si escribiera sobre problemas reales los tendría yo mismo”

Después de publicar el libro de microrrelatos ‘Non vos pertencemos’ y el poemario ‘Los ojos de Eros’, Manuel J. Maside (Ourense, 1989) se ha lanzado ahora con una novela sobre “la debilidad del ser humano” y “la vida y la muerte”. Sobre lo mejor y lo peor que las personas pueden sacar de sí mismas.

Anteriormente también fue incluido en la selección del segundo premio de microteatro en gallego ‘Jenaro Marinhas del Valle’.

Está previsto que la presentación sea en otoño en el Ateneo, pero ya se puede comprar por internet en la página web de la Casa del Libro.

–¿Cómo surgió la idea de ‘Aplastar al bichejo’?.

–Empecé a indagar una historia en concreto y cuando me quise dar cuenta ya estaba metido en la novela. La escribí del tirón casi, el verano pasado.

–La estructura es peculiar, los capítulos se dividen por personajes y algunos se repiten, pero otros no. ¿A qué se debe?

–El lector se va enterando de lo que pasa a través de los personajes. No hay un narrador omnisciente ni en primera persona. Hay algunos personajes que solo hablan en un momento determinado y ya no vuelven a aparecer, pero hay otros que tienen varias intervenciones. Los capítulos son cortos porque yo escribo, principalmente, poesía. Escribir narrativa me cuesta más. Esta estructura me permitió hacer la novela más larga sin tener que escribir capítulos de 15 páginas cada uno. Y creo que escribirla así también ayuda mucho a que la gente se anime a leerla.

–Toca varios temas, pero ¿cómo resumiría el contenido del libro?.

–Pues yo diría que es sobre un territorio que se viene abajo ante el avance de la mafia. La huída de un exmiembro de la organización, mezclado con el desmoronamiento de la sociedad, lleva a complejos cambios que modifican, irremediablemente, la historia.

–¿Es todo ficción?.

–Sí, sí. Es todo imaginación y onírico, porque si me pusiera a hablar de problemas reales a lo mejor el que acababa metiéndose en un problema era yo. En el libro aparece un policía, por ejemplo, que no es corrupto, pero que cuando ve que todo a su alrededor está corrompido, quiere largarse de allí. No necesité documentarme para nada, partí de los conocimientos que ya tenía sobre el funcionamiento de la mafia y lo que todos hemos visto o leído ya con anterioridad. Creo que todo está inventado y es difícil no hacer algo que ya se haya escrito con anterioridad, aunque tú no seas consciente de ello.

–Colaboraba en una revista digital hecha por ourensanos que se llamaba ‘Orballo’, ¿cómo va ese proyecto?.

–Está parado. Es muy difícil darle continuidad a algo en Ourense. La web sigue activa, pero ya no se publican cosas. Algunos ya no están viviendo aquí porque se fueron a trabajar fuera.

–¿Cómo ve la situación cultural en la ciudad?

–Mal. Ya era mala antes de Jácome, pero ahora es peor. Hay pequeñas entidades, como el Ateneo, que siguen luchando por mantener viva la ciudad, pero se hace muy difícil sin el apoyo de las administraciones. Parece que lo que no produce dinero no interesa. Y eso es triste. Llevamos bastantes meses, demasiados, en los que el Concello funcionó gracias al trabajo de los funcionarios, por mucho que él diga. Porque a nivel gobierno estaba todo parado, pero a nivel administrativo seguía trabajando todo el engranaje.