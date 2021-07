Una sentencia avala la reparcelación del terreno que albergará el parque de A Ponte

El macroproyecto del Parque Coto de Canedo que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome anunció en abril de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia, tuvo protagonismo en la primera junta de gobierno local del nuevo período de cogobierno DO-PP. Un gran espacio verde con piscinas, espacios deportivos y de ocio cuyo anteproyecto se presentó el pasado mes de noviembre, cuando el PP ya no estaba en el gobierno. Su regreso coincide con la resolución judicial que resuelve a favor del Concello de Ourense el recurso interpuesto por uno de los propietarios de las parcelas incluidas en el proyecto de compensación. La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Ourense avala el proyecto de compensación e impone a la sociedad mercantil demandante las costas, fijando un importe de 500 euros.

La resolución es recurrible en apelación al TSXG, en un plazo de 15 días, pero esto no interfiere en los planes del gobierno local. El anteproyecto, diseñado por el arquitecto Luis Pérez de Juan se encuentra actualmente en el departamento de Infraestructuras, competencia del regidor, que confirma que se licitará en otoño.

El futuro parque Coto de Canedo está diseñado para convertirse en el mayor espacio verde y de ocio de la ciudad, en una intervención que abarca una superficie de 20.559 metros cuadrados y que duplica la del céntrico parque San Lázaro. Incluye piscinas que serán de uso público y gratuito siguiendo el modelo de las de Oira y zonas deportivas y de ocio para todas las edades. Ocupará el terreno conformado por las traseras de las calles Julia Sarmiento, San Froilán, As Caldas, Basilio Álvarez, Victoria Kent y Xesús Pousa. Además, contará con un aparcamiento de cerca de 400 plazas.

En el momento de su presentación, el alcalde Jácome señaló que la vigencia del plan urbanístico de 1986 no sería un obstáculo y que los propietarios estaban encantados porque el proyecto acabaría revalorizando sus terrenos.

El que se acaba de resolver vía contencioso es el recurso que impuso una sociedad mercantil contra el acuerdo de la junta de gobierno del 24 de octubre de 2019, que aprobó definitivamente el proyecto de compensación.

El juez desestima las pretensiones del demandante, que solicitaba que dos parcelas de su titularidad fuesen clasificadas como suelo urbano consolidado. La mercantil pedía que ambas fincas se excluyesen del polígono y, en el caso de que no se estimase esta petición, que se declarase el derecho a recibir la edificabilidad en una zona próxima a sus parcelas.

Recoge la sentencia que una de las propiedades estaba afectada por la construcción de una calle y “de ningún modo podría obtener en ella aprovechamiento alguno”, y que la otra no alcanzaba la superficie mínima para poder ser considerada como un solar, “por lo que tuvo que adjudicarse el aprovechamiento que le correspondía en condominio con otros propietarios”. Además, destaca el magistrado que los terrenos “no cuentan con todos los servicios urbanísticos precisos para ser calificados como consolidados, ya que no están conectados a suministros y con las alineaciones correspondientes”.

El juzgado exime el pago de 4,5 millones a Acuaes

La junta de gobierno también dio cuenta ayer de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense en la que exime el Concello de abonar la cuantía de 4.492.228 euros más intereses que la sociedad Acuaes reclamaba por las obras de construcción de la depuradora de Reza y por las de abastecimiento de agua. La sentencia acoge los argumentos esgrimidos por el Concello, que alegó que no se pueden exigir las facturas reclamadas, sin previa modificación del convenio, que no contemplaba la posibilidad de aumentar las aportaciones de las partes. Señalaba que la sociedad incrementó unilateralmente la aportación hasta el doble de lo previsto, sin cláusula que lo permita. El juzgado concluye que el Concello no tiene que pagar y solo estima parcialmente, por lo que sí tendrá que abonar 631.543 euros del convenio para las obras del abastecimiento más los intereses, lo que hace un total de 675.139 euros.