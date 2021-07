El PP denuncia que ya ha transcurrido el mes de plazo fijado por la Dirección Xeral de Urbanismo al Concello de Verín para que procediera a la anulación del acuerdo plenario del 18 de febrero, sesión en la que aprobó definitivamente el instrumento de ordenación provisional. Aún “no tomó ningún acuerdo tal como le ordenó dicho organismo”.

El acuerdo plenario fue inscrito el 26 de marzo en el Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, y la Dirección Xeral observó “una serie de discrepancias con las que no está de acuerdo y que no se ajustan a legalidad”, por lo que envió un requerimiento al Concello para que lo anulara en el plazo de un mes.

El PP advierte que de haberse producido actos de concesión de licencia sustentados en esa aprobación definitiva, quedarían sin efecto y al margen de la legalidad, “provocándole una situación complicada a los particulares”.