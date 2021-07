“Ribeiro, o teu mellor camiño” es una nueva iniciativa promocional de la Ruta do Viño do Ribeiro con la que busca potenciar el territorio vitivinícola como destino enoturístico. La campaña, según el presidente de la asociación, Juan M. Casares, “se valdrá de una cuidada selección fotográfica y de un spot enoturístico que muestren todos nuestros recursos y potencialidades.” El público objetivo se acerca al millón de personas y hará un especial hincapié en los mayores de 25 años e interesados en el vino y el turismo rural. Entre 2008 y 2019 pasaron por el Ribeiro casi 120.000 personas.

Esta campaña se encuadra en el programa de actividades que la Ruta do Viño do Ribeiro viene desarrollando desde 2019 amparado bajo la marca enoturística “O camiño do viño. Ruta do viño do Ribeiro”. Es una apuesta decidida por potenciar el territorio del Ribeiro, revitalizar una comarca vitivinícola histórica y potenciarla como destino enoturístico. Se desarrollará en las redes sociales Facebook e Instagram durante julio y agosto, y se centrará en la captación de potenciales visitantes de las siete grandes ciudades de Galicia. Según Casares, “el objetivo en el corto plazo consiste en atraer visitantes al territorio del Ribeiro para, cuando menos, recuperar las cifras que se manejaban antes de la crisis sanitaria.”

En julio se desarrollará otra acción en redes con un instagramer especializado en temas de turismo y termalismo al amparo de un convenio con la Diputación y Turismo de Galicia.

La Asociación Ruta do Viño do Ribeiro celebrará también, en octubre, la X edición de la jornada de puertas abiertas de las Rutas do Viño de Galicia que promueve la Agencia de Turismo de Galicia, y en último lugar se está cerrando una acción promocional directa en Madrid dirigida a la prensa especializada y posibles operadores turísticos.

Según los datos de la Ruta do Vino, entre 2008 y 2019 pasaron por O Ribeiro casi 120.000 personas, teniendo en cuenta los datos que se registran en las bodegas. El mejor se registró en 2018 donde llegaron a los 14.277 visitantes. El incremento medio de estos por año se sitúa en el 12-14%, toda vez que el incremento es ascendente desde 2012, año en el que hubo el menor número de toda la serie.

En cuanto a los perfiles, O Ribeiro es destino preferente en colectivos de 45 a 65 años que suponen el 47% de los visitantes, aunque en los últimos años la franja que comprende los 30-45 va aumentando hasta situarse en el 28%. Hasta el momento de la crisis sanitaria, los enoturistas viajaban en parejas o en grupos de 4 a 6 personas con un nivel de renta medio. El 90% proceden de Galicia, un 8% del resto de España y un 2% de países europeos.

Actualmente integran la Ruta do Vino 50 socios.