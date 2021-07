La plataforma Tren Digno: “Queremos una intermodal de primera, no de tercera”

La pandemia apagó la reivindicación de la plataforma de Tren Digno mientras la estación de autobús cogía forma. Para el movimiento vecinal la llegada del virus “fue un hecho horrible para la sociedad en general, pero también una epidemia para nuestras reivindicaciones de demandar una estación intermodal digna para el S.XXI, una infraestructura acorde a su importancia y sobre todo sabiendo que Ourense es la puerta de entrada del AVE en Galicia. Se paralizó todo y en aquel momento la plataforma hizo una labor muy fuerte llevando la información a la ciudadanía que desconocía el cambiazo, el proyecto y las consecuencias que podían tener en la contaminación acústica, ambiental y la proyección urbanística con ese muro de nueve metros, la pasarela o la estación de autobús detrás del centro de salud. Y se está viendo que la calle Eulogio Gómez Franqueira está ahogada, como lo estará la Avenida de Marín”.

"Lo que habría que hacer es un proyecto igual o parecido al que había sido aprobado, el de Foster"

La estación de autobuses lleva en funcionamiento desde el mes de febrero y en el barrio se le conoce más como “pendello”. Los representantes de Tren Digno señalan que “lo que pasó y está pasando es muy triste y es que Ourense no quiere ser más que Vigo, ni Santiago ni Coruña, pero tampoco quiere ser menos. La estación intermodal no es una infraestructura que puedas mover y la estación de autobuses se hizo de prisa y corriendo y así está que parece una estación de autobuses de un pueblo perdido, en vez de ser de la tercera ciudad de Galicia. Ahora están intentando adornarla con fuentes y cosas para paliar la chapuza que hicieron. Esto es algo muy serie pero tiene dos responsables. El primero el PP porque fueron ellos que con el cambio de gobierno hicieron el famoso cambiazo en 2016 con el gobierno de Jesús Vázquez y después otro colaborador cómplice es el PSdeG ya que pudiendo volver a la situación inicial, porque ellos tienen la sartén por el mango, no lo hacen y están en un momento de impás político, de tal pasividad que indigna a la ciudadanía”.

Para la plataforma “es una vergüenza la estación que se pretende proyectar. No queremos una infraestructura de tercera, queremos una estación intermodal de primera, porque es la obra del siglo, la que potenciará el turismo, la economía y el crecimiento de Ourense y lo que se está viendo es que lo único que va a hacer este proyecto es especular con los terrenos que quedan libres. Lo que habría que hacer es un proyecto igual o parecido al que había sido aprobado, el de Foster, para que sea un emblema de la ciudad”.

"Tampoco podemos gastarnos 500 millones en la variante exterior y tener este pendello"

La plataforma se reunió, de nuevo, para alimentar la esperanza en su reivindicación y señala que “todavía hay esperanza para que Ourense tenga lo que se merece, hasta el último minuto no se puede perder la esperanza. Pero es una cuestión de voluntad política que en esta ciudad no hay, porque los políticos piensan más en las próximas elecciones que en esta obra”. Desde el movimiento Tren Digno son consciente que la actualidad y las protestas sociales en la ciudad pasan por otro momento pero “somos solidarios con las reivindicaciones vigentes en la ciudad, pero se está silenciando la estación intermodal o no se está hablando de ella lo suficiente. Y nuestros representantes tendrían que pedir lo mejor para Ourense, no decir que no había dinero y hacer esa estación a prisas para derrumbar la otra y ahora los terrenos del Pino están parados. Seamos serios señores políticos. Tampoco podemos gastarnos 500 millones en la variante exterior y tener este pendello como infraestructura para le entrada del AVE”. Critican además la posible especulación con los más de 100.000 metros cuadrados de terreno, propiedad de Fomento, que no se van a utilizar: “Sería una vergüenza que se especulara con esos terrenos, la ciudadanía no lo puede permitir”.

El nuevo aparcamiento, abierto a finales de julio

A finales de julio. Ese es el plazo que maneja el gobierno autonómico para abrir el nuevo aparcamiento de la estación intermodal y que dará servicio tanto a los usuarios de la estación de autobuses, a la de tren como a los vecinos del barrio de A Ponte. O al menos, esa es la pretensión de las autoridades autonómicas y los representantes populares en el Congreso que le piden a Adif que deja un porcentaje de plazas para uso de los vecinos del barrio de A Ponte. El aparcamiento tiene 9.000 metros cuadrados y se están acometiendo las últimas actuaciones para su posterior explotación por parte de una concesionaria. El gobierno autonómico invirtió cuatro millones de euros, el 67% de la obra, que está ejecutando Adif. Pocas semanas quedan para que la obra se abra y de un servicio que se considera primordial tanto a usuarios como a vecinos.