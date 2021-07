Ourense duplica los casos en 10 días y llega al peor dato desde el final de la tercera ola

El incremento de los contagios en las últimas jornadas ha elevado los casos de COVID-19 en Ourense a niveles que no se registraban desde el 27 de febrero, cuando la provincia por fin dejaba atrás la tercera ola. Lo que vino después, atenuado por el avance de la vacunación, no mereció la consideración de cuarta ola y, de hecho, en ningún momento se alcanzaron los 300 casos activos.

Las cifras que se registran ahora, en pleno mes de julio, son las peores de los últimos cuatro meses: 336 casos y un ascenso de los contagios mucho más acelerado. En los últimos diez días, la cifra de casos activos se multiplicó por dos.

Este martes, con 34 nuevos positivos detectados en las últimas 24 horas y nueve altas, se traduce en 25 infecciones activas más. La carga asistencial no varía y se mantiene en muy bajos niveles, con solo cuatro pacientes hospitalizados.

La atención está muy centrada en la población joven, todavía sin vacunar, que se ha convertido en el principal foco de transmisión, con brotes que se extienden al entorno familiar y que, alertan desde el área sanitaria, conllevan un importante riesgo porque todavía hay personas vulnerables que no han completado la pauta de vacunación.

La mitad de los 336 casos activos en la provincia son jóvenes de entre 16 y 30 años, que pasan la enfermedad en casa y sin complicaciones. Aunque no siempre, este lunes recibió el alta en el CHUO Andrea Blanco, de 21 años, que ingresó con neumonía bilateral provocada por el coronavirus. “Nunca imaginé que estaría ingresada por COVID”, dijo al abandonar el hospital. Su caso podría ser el de cualquiera, de ahí que desde el Sergas reiteren el mensaje de prudencia.

Con el aumento de los casos en la provincia se reactivan también los cribados poblacionales. Ribadavia es el municipio de la provincia con mayor incidencia acumulada a 7 y 14 días y es ahí donde se instalarán mañana los equipos de enfermería para recoger muestras nasofaríngeas en la búsqueda de asintomáticos. La muestra es aleatoria y están convocados 450 jóvenes de 16 a 30 años. El punto de recogida se ha fijado en el edificio de la Alameda, de 16.00 a 19.00 horas.

El objetivo de este cribado es frenar lo antes posible la transmisión. De hecho, la incidencia en este municipio alcanza los 339 casos por cien mil habitantes a 7 días, y los 379 a 14. En la última semana los casos activos se multiplicaron por siete, pasando de 3 a 20 desde el pasado martes 29 de junio.

La ciudad de As Burgas también está en el punto de mira, con 194 casos activos y un incremento del 50% en la última semana. Al lado, Barbadás, también registra cifras altas de contagios, 18. Ribadavia tiene 20 y en O Carballiño se contabilizaron ayer 13 infecciones. Allariz tiene 7, Toén y Pereiro 5, y Xinzo, Verín, O Barco, Castrelo do Val y Arnoia 4. Con tres casos figuraban ayer Carballeda de Avia y San Cibrao.

El número de municipios libres del virus ha bajado en los últimos días y ahora son 56 los concellos sin casos.

La campaña de vacunación continúa hoy con el colectivo de personas de 30 a 39 años, a los que se está inoculando la primera dosis. Hoy están citados 3.000 en Expourense, 400 en el hospital comarcal de Verín y 400 en el de Valdeorras, que serán vacunados con la solución de Pfizer.

Desde el área sanitaria destacan el “buen ritmo” de la vacunación que avanza con más de 360.000 dosis administradas en la provincia y un 60% de la población diana con la pauta completa: casi 170.000 ourensanos ya inmunizados contra el COVID-19.

Félix Rubial: “Hay que seguir aplicando la prudencia y no ahogarnos a pocos metros de la costa”





El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, Félix Rubial, mostró ayer su preocupación por la evolución epidemiológica en la provincia en los últimos días e hizo un llamamiento a la prudencia: “Vistas las cifras y la situación hay que seguir incidiendo en el mensaje de ‘sentidiño’ que tan bien nos ha funcionado hasta ahora y no ahogarnos a pocos metros de la costa”. Recuerda la importancia de mantener el uso de la mascarilla o la distancia en las interacciones sociales.

El aumento en el número de casos activos, que ya alcanza los 336 en el conjunto del área sanitaria, es relevante y el perfil muy claro: el 50% de los infectados tienen entre 16 y 30 años. El gerente apunta que este incremento tan destacado en los últimos días tiene una doble repercusión. Por un lado, explica, todavía hay una parte de la población que no está inmunizada, “y no es despreciable el riesgo de que estos jóvenes puedan transmitir el virus a personas con mayor vulnerabilidad en su entorno familiar que puedan contraer la enfermedad por no tener completada la pauta de vacunación”, alerta.

Por otro lado, añade, “el hecho de que el virus circule es una causa adicional para que mute”, lo que agravaría la situación epidemiológica. “Es algo que no podemos permitirnos”, incide Rubial. Afortunadamente, y debido a la tipología de los casos activos, el impacto asistencial “está siendo pequeño, porque son personas, por lo general sanas, sin factores de riesgo y que por lo tanto pasan su enfermedad asintomáticos o con poca sintomatología”, precisa. De hecho, el aumento de la incidencia no se ha traducido, por el momento, en mayor presión hospitalaria. Son cuatro los pacientes ingresados y ninguno en la UCI.

Félix Rubial destaca que la vacunación “continua su ciclo, con alta adherencia por parte de la población” e incide en que ya se han administrado más de 360.000 dosis y cerca de 170.000 personas han recibido la pauta completa, “lo que representa cerca del 60% de la población susceptible de ser vacunada”. En esta situación, el gerente reitera su petición de ‘sentidiño’ y prudencia e insiste en “recuperar esas medidas de distancia que tan bien nos funcionaron cuando fueron precisas, y no dejarnos llevar en estos momentos en los que gozamos de menos nivel de restricciones. Tenemos que mantener en nuestra cabeza que el virus sigue estando presente”, concluye.