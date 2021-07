El jefe de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del Concello de Ourense, Alfonso Pavón Vidal, presentó una querella contra el promotor del edificio que está pegado a la iglesia de Os Franciscanos por, según consta en el escrito, “amenazas graves proferidas en las dependencias de Urbanismo y en la vía pública”.

El edificio todavía no tiene licencia de ocupación (último trámite para validar la ejecución de la obra y su ocupación oficial). En ese contexto, el jefe de servicio dice que “el promotor se negó a aceptar la decisión de los técnicos, que no le dieron la licencia de ocupación por modificaciones sustanciales, y la postura municipal fue refrendada por los tribunales en el Contencioso-Administrativo de Ourense y en el Superior de Xustiza de Galicia”. Y añade fuentes cercanas al jefe de servicio que “mientras estaba en el Servicio de Licencias Urbanísticas, cuando el promotor era atendido por funcionarias del mismo, salió de su despacho Alfonso Pavón, acompañado de María José González. En ese momento, el promotor se rigió a ambos en actitud beligerante con ostensibles movimientos de brazos al tiempo que gritaba ‘ya nos veremos, ya nos veremos, tic, tac, tic, tac...”.

Otro de los episodios que relata la querella es que el 31 de marzo “cuando el querellante caminaba por la calle Bedoya con su hija observó en la acera de enfrente un hombre vociferar y bracear hacia él, momento en el que ve que es el promotor del edificio, quien se dirige a él diciéndole que “a ti te voy a dar, payaso; a ti te voy a dar”, sin dejar de bracear, mientras iba acercándose a Alfonso Vidal y su hija. Ante tal amenaza y para evitar una situación más comprometida, Alfonso Pavón apuró el paso con su hija abandonando el lugar”. El promotor a este respecto, señala que “de momento no me han notificado nada. Se me ha adelantado, ahora se va a saber todo (en relación a la licencia de ocupación del edificio de Os Franciscanos)”.