Las alumnas con mejores notas se decantan por las letras

En 2020, la alumna que mejores resultados académicos consiguió fue Sofía Salgado, del IES Otero Pedrayo. Con un 9,91 (60% el expediente más 40% de la nota de los exámenes de selectividad) está estudiando Derecho en el campus de Ourense. “Yo creo que todo el mundo se lo imagina peor de lo que es y es lógico porque es el primer examen importante que haces en tu vida. Pero sí que es cierto que, con perspectiva, Bachillerato no era para tanto en comparación con lo que luego exige de ti la universidad. Si llevas ya adquiridas la disciplina de estudio y las técnicas que tienes para memorizar mejor, se puede sacar sin problemas”, explica. “El mayor cambio es la autonomía que tienes que adquirir. Tanto en las relaciones con los profesores como con otros alumnos porque los grupos de clase son mucho más grandes”, sopesa Sofía sobre la enseñanza superior.

En su caso, al no necesitar una nota de corte especialmente alta por el grado que quería cursar, fue tranquila a los exámenes, lo que influyó en que los resultados fueran mejores, si cabe. Algo similar le ocurrió a Elba Núñez, del IES Ferro Couselo, que también se presentó el año pasado sin necesidad de obtener una calificación muy elevada porque quería matricularse en la doble titulación de Filología Inglesa y Filología Hispánica.

Se trata de un caso especial porque ella, que estudió el Bachillerato de la rama de ciencias de la salud y obtuvo la sexta mejor nota de la provincia en 2020, optó por dedicarse a las letras. “Para mí el último año de instituto fue mucho más estresante de lo que resulta selectividad. Al final, los exámenes de la ABAU resultan más fáciles de lo que te esperas porque llevas mucho preparándolos pero el curso implica mucho estrés, con mucha carga de trabajo y durante meses”, resume con la vista puesta atrás en los dos últimos años.

Sofía y Elba coinciden en que fue un año un tanto extraño por la interrupción de la pandemia y que el curso se hizo todavía más corto de lo habitual por el confinamiento. La presión aumentó con la incertidumbre, pero nada insalvable.

En la ABAU de 2020 los institutos Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras, el IES Nº1 de O Carballiño y el IES O Ribeiro de Ribadavia también se posicionaron entre los diez mejores con un alumno cada uno. En cuanto a la capital, los centros que se pueden sumar al podio de calificaciones son: el instituto Blanco Amor, el IES O Couto (haciendo doblete con la cuarta y séptima nota más elevada) y los colegios concertados de Carmelitas y Franciscanas (con un alumno cada uno).

En 2021 la selectividad volvió a la normalidad –el curso se desarrolló casi sin tener que cerrar aulas– y el alumno con mejor nota de la provincia fue Ignacio Garbayo, del centro concertado Maristas –como contamos en este periódico el mes pasado–. El segundo puesto fue (al igual que el año anterior) para Carmelitas y el tercero, cuarto y noveno lugar de la lista lo ocuparon estudiantes del instituto As Lagoas. El IES O Couto repitió podio y del resto de la provincia consiguieron aparecer también en la lista los institutos Lagoa de Antela (Xinzo de Limia) y el Celso Emilio Ferreiro (Celanova), ambos con un estudiante cada uno. El centro concertado Maristas ocupó también la séptima y décima posición.

Las notas más altas este año (sumando el 60% del expediente y el 40% de los exámenes, sin las asignaturas escogidas para ponderar) estuvieron entre el 9,92 del primer alumno y el 9,74 del décimo.

Resultados de 2019

En las pruebas de la ABAU del año anterior a que el coronavirus lo alterase todo, la nota más alta de la provincia fue para una estudiante del instituto público Ferro Couselo.

Cristina Martínez y obtuvo un 9,71, sin las ponderaciones de las dos asignaturas escogidas. Con sus resultados académicos se matriculó en un doble grado de Derecho y Relaciones Laborales en la Universidad Complutense de Madrid. Tras terminar su segundo año de facultad, recuerda que, aunque no necesitaba una nota de corte excesivamente alta, pasó la selectividad con muchos nervios. “Es porque yo soy así, me preocupo y me estreso. Pero además en mi año hubo problemas con los exámenes de Gallego y Filosofía y terminamos varias horas más tarde de lo previsto”, rememora.

Ese año, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno puesto de la lista con las diez calificaciones más altas correspondieron a alumnos del centro concertado Maristas. Preguntados por si emplearon algún método de enseñanza diferente a otros cursos, respondieron que es algo para lo que “no hay una razón clara” que puedan concretar.

El IES Xermán Ancochea Quevedo (A Pobra de Trives) fue el único fuera de la capital con un estudiante entre los diez con más nota.