Viaje al arte rupestre local en un clic

Un clic basta para colocarse frente a los yacimientos arqueológicos de Penedo Gordo y Penedo do Gato-Lobarzán, en la comarca de Monterrei, y contemplar pinturas rupestres esquemáticas con más de cinco mil años de antigüedad.

Descubiertos en 2017, investigadores del grupo de Arqueología de la Facultad de Historia se encargaron de su análisis e interpretación y desde ahora pueden visitarse desde cualquier punto de la geografía mundial a través de una plataforma virtual que no solo acerca el conocimiento de la arqueología y el pasado prehistórico, sino que evita el impacto humano en los yacimientos y las dificultades de acceso.

Esto es posible a través de la plataforma virtual PreMedia, lanzada por un equipo multidisciplinar de investigadores del campus en el marco del proyecto INOU 2020 financiado por la Diputación provincial y la UVigo. La iniciativa comprende dos líneas de trabajo: una coordinada por Beatriz Comendador, profesora de la Facultad de Historia, y otra liderada por Fátima Braña, profesora del área de Antropología Social y Cultural.

Descubrir y preservar

Comendador, que dirigió el diseño de la plataforma, explica que ambos enclaves, ubicados en los municipios de Vilardevós (Penedo Gordo) y Monterrei (Penedo do Gato) se encuentran fuera del ámbito geográfico tradicionalmente tratado en los estudios sobre la arte rupestre gallega, peninsular y europea. De hecho, la investigadora del grupo GEATT de Arqueología explica que, si bien se conocían lugares con pintura esquemática rupestre en el noroeste peninsular, en Galicia no se habían encontrado hasta el año 2017, cuando, gracias a la mediación de diversos agentes y colectivos, fue posible la identificación de cuatro sitios, entre ellos Penedo Gordo y Penedo do Gato. “La identificación en una misma comarca de estos dos espacios con pintura esquemática sobre diferentes soportes rocosos y vinculados con depósitos arqueológicos, constituye un hito en la historiografía del arte rupestre gallego”, señala Comendador. Pero incide en que estos hallazgos también conllevan desafíos relacionados con el “difícil equilibrio entre su interés científico y los usos del territorio donde están enmarcados”. La plataforma virtual que acaban de lanzar es, precisamente, la herramienta que armoniza la importancia de difundir estos lugares y la necesidad de preservarlos.

Primeras comunidades agroganaderas

El proyecto se centra en las pinturas prehistóricas de la comarca de Monterrei, concretamente el denominado arte esquemático, que comienza con las primeras comunidades agroganaderas.

Según recoge la documentación que puede consultarse en la visita virtual a estos espacios, en Penedo Gordo o Penedo da Moura, los hallazgos, descubiertos por vecinos de la zona, se encuentran en afloramiento rocoso aislado en el lugar de Feilas, en Fumaces y A Trepa, municipio de Vilardevós. Los sondeos realizados en 2018 permitieron documentar cinco paneles con restos de pinturas, así como un importante depósito de materiales arqueológicos estratificados en el suelo directamente anexo a las paredes con pinturas. Estas manifestaciones, señala el equipo, se integran en un período entre el Neolítico medio y el Neolítico final, aunque no se descarta una cronología anterior

El lugar de Penedo do Gato, en el Castelo de Lobarzán (Vilaza, Monterrei), fue localizado por vecinos de la comarca y en los trabajos preparatorios para presentar el proyecto de intervención en el yacimiento se confirmó la existencia de pintura en la cavidad de bloques, junto con restos arqueológicos con una antigüedad de unos 5.000 años.

Los detalles de cada intervención pueden consultarse en esta plataforma que permite explorar la Galicia interior prehistórica y abre una interesante ventana para hacer recorridos virtuales desde los centros educativos.

Imágenes y música

Además, la plataforma incluye breves imágenes generadas para evocar y recrear escenas en movimiento de las que no existen archivos previos, y que “solo son recuperables a través da investigación arqueológica e histórica o de la tradición oral”, comenta Beatriz Comendador. En este proceso creativo participó la ilustradora MeliMolita, Manuela Elizabeth Rodríguez. Marcos Pérez Saburido (Kinhos) y Marcos Mato Collazo se ocuparon de la música.