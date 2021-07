La ourensana Laura Junco, cuarta en el ranking de los mejores de España en Ingenería de Diseño

Laura Junco Cañedo (Ourense, 24 años) se ha convertido en una de las mejores estudiantes de España, según el ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA), al colocarse en la cuarta posición de esta clasificación nacional, en el ámbito de Ingeniería del Diseño.

Hija de ingenieros, el interés por esta disciplina le viene de familia. “Siempre he sido una persona creativa, me gustaba mucho dibujar y tenía mucha imaginación. Eso me llevó a decantarme por esta carrera, ya que es la combinación perfecta entre la parte técnica y la creativa”, señala.

Cursó el máster en Ingeniería de Diseño de la Universitat Politécnica de Valencia, atraída por la posibilidad de experimentar las diferentes ramas del diseño, escogiendo las optativas que más le gustaban. “Eso me sirvió para darme cuenta de mis puntos fuertes, además de darme la oportunidad de formarme en paralelo en diseño de producto y diseño gráfico”, apunta.

Además, participó en actividades extraacadémicas como YuDesign y Fornejant Ciència, que le brindaron la oportunidad de trabajar, junto con cuatro compañeras del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el proyecto “Tuliva de eco-innovación alimentaria”, con el que obtuvieron el segundo premio a nivel nacional en el concurso de Ecotrophelia 2020 y un premio Ideade STARTUPV 2020.

El objetivo de Laura Junco a corto plazo es presentar su trabajo final de máster y “quién sabe si en un futuro se puede convertir en un doctorado. Nunca me había planteado la perspectiva de la investigación hasta este momento y me parece realmente interesante”, explica.

Por el momento ha vuelto a Valladolid, donde realizó sus estudios de grado y disfruta de una beca para la ejecución de iniciativas de I+D+i e internacionalización en la empresa ABSOTEC: “Participo en el desarrollo de proyectos vinculados con las áreas de innovación y marketing, en la elaboración de productos y espacios 3D y como apoyo en la gestión de la comunicación interna y externa de la empresa”. En el futuro, no descarta poner en marcha su propio estudio de diseño.