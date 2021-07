“Todo Ourense sabrá que Villarino no quiere rebajar el impuesto de circulación. Es tu sentencia política”, dijo el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, al portavoz socialista Rafael Villarino, después de que el PSdeG promoviera la retirada del orden del día del pasado pleno ordinario de julio la rebaja del impuesto de circulación. Ahora, el grupo de gobierno lo vuelve a llevar a pleno y será el próximo 20 de julio, en una sesión extraordinaria, cuando se debata y decida. Para Pérez Jácome “tirar el punto del orden del día del pleno del viernes solo era un subterfugio, ya que el PSOE tuvo 15 días de periodo de alegaciones y no expuso ninguna enmienda, sin embargo el PP sí que lo hizo. Es decir, el PSOE dijo que habría que modificar varios puntos de la propuesta, pero hicieron cero alegaciones, porque su única intención es votar que no, pero nunca que la propuesta saliera adelante con alguna enmienda”. El regidor entiende que “es un no por el no”.

Por su parte, el PSdeG acusa a Jácome de “pretender imponer sus decisiones populistas, porque la medida que pretende aprobar el alcalde atenta contra la sostenibilidad presupuestaria del Concello y atiende a un modelo claramente regresivo. Dos años después, Jácome todavía sigue sin asumir que no tiene mayoría para gobernar y que nunca la va a tener en los dos años que le quedan al frente de la Alcaldía. Ni siquiera después de haberse arrastrado otra vez para ponerle las paguiñas a los concelleiros del PP”. Los socialistas critican “el modelo regresivo” que se pretende imponer y lo justifican con ejemplos. “Los vehículos de menos caballos obtendrían un descuento del 35% cuya repercusión sería de 8,73 euros, mientras que para los vehículos de más caballos la reducción sería del 48%, lo que supone un ahorro de 106 euros”.