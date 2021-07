Más de 6.000 millenials de la provincia inician la vacunación: “Ya vemos más cerca el final”

Los “millenials” se vacunan. La generación entre 1982 y el nuevo milenio (2000) estrenó ayer la primera fase de la vacunación con la dosis de Pfizer acudiendo a la cita con “felicidad” por ver que la pandemia remite, pero con la “preocupación” de ser el 70% de los casos activos que tiene ahora mismo la provincia, y sobre todo la capital ourensana.

Ayer se daban cita en el recinto ferial de Expourense 4.800 treintañeros para sentir el pinchazo, esperar 15 minutos y marcar en el calendario los 21 días para la segunda dosis. Marcial Reino fue uno de los que sintió el pinchazo: “No es un día especial, pero en esta situación en la que estamos si que es como un soplo de aire fresco para volver a la normalidad. Supone estar más cerca del final de esta situación, ver un poco más cerca la vuelta a la normalidad. Pero no hay que olvidarse que el COVID sigue ahí, eso es así”.

Ante el incremento de casos en su grupo de edad, comenta que “es normal que se registren en gente más joven porque son los grupos de edad que no están vacunados y con la vuelta del ocio nocturno y la desescalada es normal que haya más casos. Pero hay que ser consciente de la responsabilidad que tenemos todos, porque sigue habiendo grupos de riesgo, gente vulnerable y la familia. Los contagios están ahí”.

"Hay que tener responsabilidad, no podemos pensar solo en fiesta”

Tamara Iglesias señala que “sí que es un día especial, porque tuve gente cercana que estuvo afectada, unos salieron después de mucho luchar y otros por desgracia no, como por ejemplo mi abuela. Así que para mí supone un logro que en tan poco tiempo podamos tener una vacuna y un orgullo por el sistema sanitario público que nos permite poder vacunarnos a todos”. Alaba la organización de Expourense y la vacunación, antes de argüir que “los contagios que se están produciendo ahora me hacen pensar en el egoísmo del ser humano, porque tenemos muchos sanitarios que todavía no han podido descansar y reponerse de todo lo vivido, como para que lo único que tengamos en la mente es salir de fiesta. Debemos reflexionar que algo estamos haciendo mal”.

"Pronto nos olvidamos de todo lo que sufrimos"

Rafael Pérez admite entre risas que “no duele nada, casi ni te enteras, pero espero que no tenga síntomas mañana (por hoy) que tengo que ir a trabajar”. Sobre el aumento de casos, dice que “había muchas ganas de salir de fiesta y el ocio nocturno, pero pronto nos olvidamos de todo lo que sufrimos y lo que sufrieron nuestros seres queridos y los sanitarios durante este tiempo. De los aplausos pasamos a nada y ahora, con el virus, todavía ahí nos juntamos en calles para beber y pensar que todo es como antes y no lo es. Yo les diría que esperaran este verano a hacer esas cosas, porque todavía es demasiado pronto para pensar que el virus se marchó, que la pandemia ya es agua pasada”.

Preocupación, felicidad y mensajes de responsabilidad ante una ‘seudo ola’ que hace aumentar los casos entre los jóvenes, pero que no repercute en hospitalizaciones en planta ni en UCI, ni mucho menos en muertos. Al final, todo es cuestión de “sentidiño”.

Ourense, al borde de las restricciones con 164 activos

La Directora Xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, lo avisaba el sábado: “Estamos atentos a la evolución de Ourense”. Y es que la tendencia de la capital invita a que mañana en el comité clínico se analice detenidamente junto con la evolución de Pontevedra y Villargarcía de Arousa.

De los 279 casos activos que hay en la provincia la capital contabiliza 164, lo que se traduce en una incidencia acumulada a 7 días superior a 80 por cada 100.000 habitantes. Este es uno de los baremos principales por los que se mueve el comité clínico (IA7 días por 2), por lo que Ourense pasados otros siete días pasaría de los 150 casos. Ourense se sitúa en el limbo de un aumento de restricciones y habrá que esperar a mañana a ver qué decide el comité clínico.

Los datos epidemiológicos también preocupan en Ribadavia con 18 casos activos y Barbadás con 16. En el día de ayer había 63 concellos sin casos y la situación hospitalaria se mantenía estable con seis hospitalizaciones en el CHUO y ninguna en UCI ni en los comarcales ourensanas.