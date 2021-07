La vacunación por viajes al extranjero recupera el ritmo previo a la pandemia

El pasado 27 de junio se cumplieron seis meses desde que se puso la primera vacuna contra el coronavirus en España y la atención mediática, durante todo este tiempo, se ha centrado en AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen. Pero hay otras vacunas que también reflejan, de forma indirecta, cuánto de cerca estamos de volver a nuestra vida anterior a la pandemia –aunque el coronavirus no llegue a desaparecer de forma definitiva–.

El servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) es el encargado de administrar y dosificar las inmunizaciones de todas aquellas enfermedades que suponen un riesgo para los europeos cuando realizamos viajes a otros continentes. Y las inoculaciones contra la COVID-19 –tanto dentro como fuera de España– y la relajación de las restricciones han hecho que se retomen paulatinamente los desplazamientos por trabajo y placer.

José Uribe, médico de este servicio en el hospital público, explica que en los años 2018 y 2019 se programaron entre 1.300 y 1.600 consultas para vacunas por obligaciones laborales o vacaciones en países de África, Asia o Sudamérica, principalmente. Durante los tres meses de confinamiento el parón fue más que evidente. “Esas semanas no hubo ninguna consulta por viajes. Y en las posteriores fueron contadas, mayoritariamente por motivos familiares urgentes y algunas por trabajo, pero en casos excepcionales”, afirma el profesional sanitario.

“Aquí ya estamos notando un ritmo similar al que llevábamos antes de la pandemia, aunque no sabría especificar si ya es el mismo o no porque hay que esperar un tiempo para recoger datos con perspectiva”, analiza Uribe. “El hecho de que la efectividad de las vacunas del coronavirus sea tan alta, incide directamente en que la gente vuelva a moverse y sea necesario vacunarse de otras enfermedades”, valora el médico.

Para los que vayan a viajar –a otras comunidades o a otros países– en los próximos meses, incide el especialista en la importancia de consultar la página web del Ministerio de Sanidad en la que se reflejan las precauciones y requisitos para cada territorio. En el caso de los países en zona de riesgo, las restricciones se actualizan cada semana, según el número de contagios y las variantes que predominan en cada lugar.

Así las cosas, hasta el 4 de julio se consideran de riesgo todos los países excepto: Japón, China, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Israel, Líbano, Nueva Zelanda o Reino Unido –que podría cambiar por el aumento de los contagios de las últimas semanas– entre otros.

Cuando se trata de los territorios pertenecientes a la Unión Europea, las zonas de riesgo se establecen atendiendo a países pero también a algunas regiones de dichos países que tienen una incidencia de la enfermedad baja. Esto es así para facilitar la movilidad por razones laborales a los residentes en el territorio.

Es importante también atender a las condiciones que imposibilitan desplazarse a otros lugares. A las ya conocidas medidas de permanecer en cuarentena si se tienen síntomas o se ha sido diagnosticado de COVID-19 pese a ser asintomático, se suma otra no tan conocida como es la de haber estado en contacto con alguien positivo en los últimos 14 días. Esto es importante porque hubo un tiempo en el que la cuarentena preventiva se situaba en una semana; sin embargo, las nuevas variantes obligan a ser más cauto.

En caso de tener planificado un viaje y albergar dudas sobre las medidas o países visitables, desde el equipo de profesionales de preventiva recomiendan pedir cita con el médico de cabecera por si fuera necesario derivarlos a su servicio. “Si se necesita inmunización no se puede atender de un día para otro. Es recomendable organizarse con tiempo puesto que algunas vacunas requieren más de una dosis y tardan en hacer efecto”, advierte.

Medicina Preventiva hizo el seguimiento de los contagios intrahospitalarios

Con la repentina explosión de la pandemia, este servicio –como casi todos los del CHUO o de atención sociosaniaria–- se dedicó por completo a ayudar por la sobrecarga de trabajo y colapso que supuso el goteo incesante de casos diagnosticados con COVID-19. Por comodidad logística, era el equipo de Medicina Preventiva el que se encargaba de realizar el seguimiento de los contactos estrechos de aquellos trabajadores del hospital público y personas ingresadas que contrajeron la enfermedad.

“A los profesionales sanitarios les pedíamos las PCR y seguíamos sus cuarentenas, aunque de las bajas se encargaban sus médicos de cabecera. A los pacientes ingresados les hacíamos un estudio para saber si habían estado con más personas y en qué condiciones para trazar un mapa de control lo más certero posible. Organizativamente era más cómodo que nosotros nos ocupásemos de esto y los rastreadores externos de los casos de fuera del hospital”, explica sobre la labor desempeñada.

Como para el resto de profesionales de otros servicios, el coronavirus supuso una reinvención de los modos de trabajo y una necesidad de adquirir nuevos conocimientos en base a la información científica que iba surgiendo día a día en cuanto a tratamientos, consecuencias a largo plazo y modo de transmisión de la enfermedad. “Ahora estamos en una época relativamente relajada porque la mayoría de los casos que aparecen son de gente que todavía no está vacunada. Son esporádicas las personas que se contagian y desarrollan el virus estando inmunizadas, pero eso no quiere decir que no haya que seguir teniendo mucho cuidado y dejemos de lado la prevención. No hay estudios concluyentes todavía sobre si los vacunados pueden contagiar la enfermedad o no”, advierte Uribe.

Además, cuando las pruebas diagnósticas escaseaban, al comienzo de todo, supervisaban que las PCR se pidiesen correctamente, según las directrices establecidas por Sanidad. “Con los protocolos que se marcaban desde la consellería también informábamos al personal y los pacientes que estaban ingresados de las medidas preventivas y el proceder con las cuarentenas. Al principio cambiaban constantemente y nosotros teníamos la tarea de evitar los contagios intrahospitalarios”, resume con la vista puesta atrás en unos meses que esperan que no se repitan.