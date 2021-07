El gobierno local persiste en el cambio de la UPO ante el rechazo social y político

En el orden del día se establecían cuatro puntos: la reactivación de programa y el servicio municipal de la UPO, el compromiso institucional de mantenimiento de la UPO en la Federación Española de Universidades Populares, instar al gobierno municipal a que saque a concurso público la convocatoria de las acciones formativas y la publicación en la página web del Concello de Ourense de los acuerdos aprobados en el pleno solicitado. La pretensión de la oposición era visibilizar el descontento social y el voto de los partidos políticos. La estadística vuelve a salir 24 de 27 votos a favor para el mantenimiento de la UPO en el modelo actual, sin embargo, el regidor ourensano Pérez Jácome reiteró su intención de un cambio de nombre, de la desvinculación de la Federación española y de incentivar las delegaciones formativas de ámbito municipal en las academias de la ciudad.

Ruth Reza (BNG) defendió el modelo actual aludiendo a las concentraciones que tuvieron desde la plataforma “Non ao peche da Universidad Popular” y le pidió al alcalde que “escuche la reivindicación popular” con las múltiples actuaciones que se están llevando a cabo. La oposición es unánime en este sentido y Pepa Araújo (Ciudadanos) puso un audio donde se escucha decir al regidor que “la concejalía de Cultura es algo secundario”. El portavoz socialista, Rafael Villarino, le preguntó al regidor que “¿por qué le tiene miedo a la cultura? ¿Quiere acabar con todo?”. Y criticó duramente a los ediles del Partido Popular al volver “a un gobierno en donde la UPO no importa” y añadió que “el regidor puede poner trabas de demora para la matrícula, para los profesores o para los proyectos docentes de la entidad, para que la UPO sea menos efectiva”.

La UPO es uno de los puntos donde Jácome y el PP chocan y así se escenificó en la sesión plenaria extraordinaria. Flora Moure, portavoz popular en el Concello de Ourense, aludió que “no se cambie lo que funciona, que no se perturbe lo que gusta y que no se cambie lo que nadie pidió que se cambie. Tenemos una obligación moral de preservarlo”. Reprochó al alcalde que no escuche “lo que la ciudadanía dice en concentraciones, protestas” y le preguntó si tanto la ciudadanía como todos los ediles de la oposición están confundidos o era él el único que estaba confundido. Calificó de “error grandísimo tocar la UPO”.

Unión: Cultura y Educación

El regidor ourensano lanzó un mensaje de que “vamos a unir las concejalías de Cultura y Educación, porque es una decisión coherente y en muchos casos una versa sobre la otra, como por ejemplo, el reparto de libros a los niños”. Y sobre la Universidad Popular, escenificó su idea de cambiar el modelo de gestión de cursillo que no se pueden comparar con materias universitarias y menos con grados”. Explicó que “nuestra intención es cambiarle el nombre, desvincularnos de la federación española y los cursos empezarán en enero, por lo que todavía estamos en tiempo y todo empezará en fecha”. Además, añadió que “los cursillos de la Universidad Popular normalmente se imparten en academias y nosotros hemos hablado con las academias y tenemos que decir que están contentas con nuestra propuesta para que esos cursos los impartan ellas y deleguemos muchos más en las academias para aumentar la cooperación con ellas”.

La Universidad Popular ya se debatió en tres ocasiones en el seno de un pleno y las posturas han sido siempre las mismas. Ayer no se arrancó el compromiso del mantenimiento del modelo por parte de la oposición y ni los renovados socios de gobierno (PP) hicieron moldear la postura a Jácome. La UPO seguirá en 2022 como siempre, ya se verá en 2023.