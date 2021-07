Enrique Camoeiras, portavoz de la plataforma Amigos das Termas, tomó la palabra en los últimos minutos del pleno ordinario de ayer para visibilizar el descontento vecinal con el apagón termal que sufre la ciudad de Ourense. El portavoz expresó el malestar de la plataforma aludiendo que “las Administraciones, tanto Concello, como Diputación, como Xunta se olvidaron de nosotros durante año y ahora una cobertura legal como es la ley de aprovechamiento termal, da una serie de recomendaciones, pero nunca ha dicho o ha prohibido cerrar las termas públicas que por desgracia llevan cerradas 17 meses. Primero fue el COVID y ahora no sabemos por qué o cuáles son los motivos que las llevan a estar cerradas, con el alivio moderado que no está dando la pandemia”. El portavoz de la plataforma señaló que “las termas tienen una falta de servicios como son aparcamientos para coches, aparcamientos para caravanas, baños públicos, mantenimiento de las zonas verdes, cafeterías o mejores accesos”. Señaló a los nuevos ediles Jorge Pumar y Flora Moure que “si pueden abrirlas ya no esperan a mañana”.

El regidor ourensano señaló que “la Xunta no prohibió nada claro, pero puso unas normas o medidas que no cumplimos, entonces indirectamente sí que prohibió. Y además emitió las recomendaciones en mayo de 2021 por lo que hemos tenido poco tiempo y lo estamos haciendo a toda velocidad”.