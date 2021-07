Un 65% más de casos activos en 9 días: “No esperábamos un aumento tan rápido”

Más elevada, cercana a 120, es la incidencia en la capital provincial, que ayer registraba 146 casos activos (eran 95 el pasado 23 de junio, por lo que la variación ha sido de un +54%). “Ourense ciudad está disparada y acaricia la vuelta a nuevas restricciones”, advirtió el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en redes sociales.

Ourense y Pontevedra presentan el valor más alto de las ciudades gallegas. En el caso de la localidad del Lérez, el impacto fundamental se debió al megabrote de Mallorca, con estudiantes que viajaron a Baleares. En Ourense también explica este repunte la subida en el número de los contagios entre la población joven, desde que terminó el curso, y el efecto de los contagios en sus casas.

Los expertos atribuyen el incremento de la curva a brotes controlados y no aprecian por ahora que exista una transmisión comunitaria del coronavirus Sars-CoV-2, que sigue presente, pero cuya gravedad se ve frenada por la campaña de vacunación, con más de la mitad de la población con la pauta completa, en el caso de la provincia de Ourense.

Según los datos del Sergas actualizados hasta ayer a mediodía, hay 160.805 personas que han completado ya la administración de dosis necesarias, un 56% del total. Hay otros 37.603 ourensanos que ya han recibido el primer pinchazo. Se han inoculado 345.985 dosis hasta el momento. Mañana comienza la campaña en Ourense para la franja de 39 a 30 años, en horario de mañana y tarde: están citados 6.180 entre Expourense (4.800), Verín (640) y O Barco (740).

José Luis Muíños, coordinador del centro de salud de A Cuña y uno de los integrantes del comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en las medidas para mitigar la crisis sanitaria, dice que “la población de mayor riesgo ya está vacunada, pero hay que llamar a la prudencia” a la población joven –el 70% de los contagios son de personas menores de 40 años–, “que no solo pueden padecerla, aunque el riesgo de enfermedad grave sea más bajo, sino que pueden transmitir”, recuerda el doctor, con franjas de edad como por ejemplo la de los sexagenarios, que aún tienen pendiente de completar la pauta con la segunda dosis, bien de AstraZeneca o Pfizer.

“Aunque podía pasar que en el verano se produjera un aumento, muchos no esperábamos que fuera tan rápido. Hay que llamar a la prudencia”, afirma José Luís Muíños. La edad no confiere “una protección absoluta y los jóvenes no están exentos de riesgos”, subraya el especialista, que también observa que, gracias a la vacunación y a diferencia de lo que sucedía en olas anteriores, “estamos viendo que incluso con variables más transmisibles como la delta o la británica no se está produciendo una repercusión en hospitalización y UCI”. En el área sanitaria había este viernes un total de seis pacientes COVID ingresados, todos en planta en el CHUO.

En el pasado comité clínico no se acordaron restricciones para Ourense. “Entendemos que de momento no hay una transmisión comunitaria, sino que los contagios están ligados a brotes concretos. Si la incidencia sigue aumentando y hay sospecha de transmisión comunitaria y no de brotes identificados, sin duda habrá que establecer medidas correctoras”.