“Aunque somos una de las provincias más avanzadas en vacunación, con casi un 60% de personas con la pauta completa, aun no tenemos inmunidad de grupo y la transmisión del virus puede darnos sorpresas”. El gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial, mostró ayer su preocupación por el incremento de los contagios en los últimos días. Este repunte, que solo en la jornada del jueves sumó 43 nuevos positivos, no se producía desde hace semanas.

Las últimas cifras inquietan porque coinciden con la desescalada del ocio nocturno, el inicio del verano y uno de los colectivos con mayor interacción social, el de la gente joven, todavía sin vacunar.

Así, la provincia amaneció ayer con 199 casos activos, 31 más que la jornada anterior, tras sumar doce altas y 43 nuevos positivos. El mayor incremento se produce en la capital, que alcanza ya las 135 infecciones. La carga asistencial se mantiene con cinco pacientes hospitalizados y la UCI libre del virus.

El foco está en la transmisión entre los jóvenes, que todavía no está acotada. “Estamos rozando los 200 casos activos, una situación que no se producía desde hace semanas”, señala Rubial, que advierte de un perfil muy concreto en los nuevos contagios, de personas jóvenes, “pero también un perfil secundario que se produce en el entorno familiar o de ocio derivado de estos casos primarios”. En este sentido, el gerente destaca la preocupación ante la posibilidad de que el la transmisión afecte a personas de mayor edad o vulnerables. El 50% de los casos activos, apuntó Rubial, son menores de 30 años, y el 70% no llega a los 40.

Por este motivo, el área sanitaria que hace un llamamiento a la responsabilidad y la necesidad de mantener las medidas de protección y la prudencia. “La población es mayoritariamente responsable, pero hay un grupo de personas que está generando esta situación; los próximos días serán clave para ver si se siguen reproduciendo los casos o si somos capaces de parar la transmisión”.

Vacunación

La vacunación en grandes recintos se centra hoy en el colectivo de 40 a 49 años, que recibe la segunda dosis. Además del personal esencial, citado en el CHUO. En Expourense están convocadas 3.100 personas, en el hospital de Valdeorras 390, en el de Verín 350 y en el de Ourense, 600.