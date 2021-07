Ourense acoge cinco de las 11 rutas de la nueva campaña de los trenes turísticos

La primera ruta por Ourense de los “Trens Turísticos de Galicia” de la octava edición tendrá lugar este sábado con la ruta del vino de la Ribeira Sacra. El Inorde, la Xunta y Renfe ponen en marcha una nueva edición que ofrece un total de once, de las que cinco discurren por esta provincia. Para el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, son un ejemplo perfecto de un producto turístico consolidado, de éxito, porque “llevamos nueve años promocionando estos trenes turísticos y cada año logramos mejores índices de ocupación que el anterior, porque es un producto que agota plazas rápidamente y logra siempre un alto nivel de satisfacción”. Y el perfil del viajero “es una persona que valora la tranquilidad, la gastronomía y las visitas culturales”. Se ofrecen más de 1.500 plazas.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, destaca que las rutas por la provincia mostrarán a los viajeros “los recursos más destacados que integran nuestro territorio: naturaleza, patrimonio y enogastronomía, así como también los ‘Museos das Estacións’ del Inorde, a través de una oferta turística sostenible y segura”. La primera es este sábado con la Ruta do Viño da Ribeira Sacra “que muestra el éxito de esta iniciativa al tener todas las plazas ofertadas cubiertas desde hace días”. Los viajeros irán hasta la bodega Regina Viarum, posteriormente a Monforte de Lemos donde verán la viticultura heroica en el Centro de Interpretación do Viño. Después se embarcarán en un catamarán para recorrer el fantástico mar interior que forman las aguas del río Sil, y de regreso conocerán el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. La jornada finaliza en el Aula-Museo do Ferrocarril dos Peares. Las fechas son el 28 de agosto, el 18 de septiembre y el 2 de octubre.

La Ruta dos Viños da Ribeira Sacra y de Valdeorras llevará a los visitantes a los parajes de estas D.O.. En el río Sil embarcarán en un catamarán que los llevará hasta el entorno del Monasterio de Santo Estevo, continuando por el santuario das Ermitas. Degustarán un vino de la D.O. Valdeorras en la bodega A Coroa y conocerán la histórica estación de ferrocarril y su museo en Os Peares. Será el 31 de julio.

En la Ruta do Viño de Monterrei podrán visitar parte de esta D.O., degustar alguno de sus vinos en el Castillo de Monterrei. Conocerán la bodega Gargalo y el barrio antiguo de Verín, pasearán por la villa de Allariz y su Festival Internacional de Xardíns. Por último, visitarán la estación de ferrocarril de Baños de Molgas donde está el Museo Moncho Borrajo. Será el 14 de agosto.

Por último, el 9 de octubre será la Ruta dos Viños do Ribeiro–Rías Baixas, dos denominaciones de origen. Podrán degustar un vino en la bodega Señorío de Rubiós y conocer el encanto medieval de Ribadavia y su castillo, visitar el Museo do Viño de Galicia en Santo André de Camporredondo. También el Castro de San Cibrao de Las y la estación ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo, que alberga los museos del traje tradicional gallego y el del automóvil.

Por su parte, el director Comercial y Vendas de Renfe, Javier Marín, señala que vuelven los Trens Turísticos de Galicia que “desde 2013 se consolidaron como un producto de éxito” y que en 2019, la última edición celebrada a causa de la pandemia, “transportó a 2.500 personas que procedían de hasta 19 países, y de prácticamente todas las Comunidades Autónomas de España”. Y en 2021 “vuelve con fuerza, con 11 rutas, de las cuales un 55% tienen su origen o tocan Ourense, y con un total de 22 salidas de las que un 46% salen o tocan Ourense”.

La reserva y compra de billetes podrá realizarse en cualquier estación de Renfe o en la web www.renfe.es, por 45 euros los adultos y 20 para niños de 3 a 13 años. Habrá un descuento del 15% para grupos de 10 o más adultos. El precio incluye el viaje en tren desde Santiago y Vigo.