La plataforma ciudadana No al Cierre de la Universidad Popular de Ourense volvió a salir a la calle, con pancartas y silbatos para reclamar que no se cierre la entidad cultural y educativa ante la pasividad del gobierno local. A manifestación asistieron cerca de 200 personas, –arrancó en la Plaza Mayor de Ourense a las 19.30 horas– reclamando, nuevamente, que el Concello asuma las competencias que le corresponden y aclare el futuro del centro.

En esta línea, Inmaculada Tesouro, una de las representantes de la plataforma movilizada en las últimas semanas, incidía en que a estas alturas del año ya tendría que estar cerrada la programación y planificación del próximo curso y sigue todo en el aire. El curso que acaba de finalizar, un total alrededor de 3.000 personas se matricularon en alguna de las ofertas formativas ofertadas.

“A resposta da administración é non darnos resposta ás nosas reivincicacións. Toda a oposición do pleno que se celebra mañá está connosco, e aínda que non poidamos asistir por motivos de aforo. E a competencia ten que ser municipal, non provincial, porque así o estipula a federación de universidades populares”, remataba Tesouro.