El Concello refuerza el personal con 27 técnicos para apurar licencias y proyectos

Se trata de contrataciones por un plazo de 6 meses, “motivadas por acumulación de tareas, que se incorporarán a diferentes servicios municipales. El Concello cubrirá las plazas utilizando las listas de contratación recién elaboradas”, afirma.

El alcalde materializa así su idea de contratar personal en este caso de apoyo, no de plantilla, al no haber oferta de empleo aprobada, para dar brío a un concello que siempre denunció que está “oxidado”.

El alcalde siempre dijo que sobraban funcionarios y ahora nos da la razón. Hay 300 jubilaciones sin cubrir", dice CCOO

Desde CC OO afirman que “siempre dijimos que había que aumentar la plantilla, que pese a las crítica ay muchos servicios que no se pueden cuadrar y fuimos el único sindicato que propuso que al menos en tanto no se hiciera oferta pública de empleo, se cubrieran a través de esas listas de contratación que ahora están haciendo por áreas, ” indica el delegado de Comisiones en el Concello Manuel Pérez Solo lamenta que de nuevo “no han informado a los sindicatos del Concello”.

La falta de técnicos en determinados es otra de las carencias endémicas. “Lo que no podemos saber al no haberlo negociado con los representantes sindicales es si esos ingenieros, técnicos de administración general o arquitectos van realmente para las áreas que, a nuestro criterio tiene más carencias”. La anulación además por sentencia del capitulo I de Personal de los presupuestos de 2020, por no haberl negociado con los sindicatos, supone otro parón en el proceso de oferta de empleo.

“Al final y después de decir durante años que sobraban funcionarios, que éramos más de 1.000. pero que trabajaban unos pocos, el alcalde tiene que reconocer que hay déficit en muchas áreas y sobre todo de técnicos. De hecho hay unas 300 vacantes sin cubrir por jubilaciones” advierte Manuel Pérez. Explica el portavoz sindical que “el déficit es acumulado. El anterior gobierno local no convocó ofertas de empleo en cinco años y se perdieron las que había, y a mayores esta administración no convocó las plazas por jubilación, solo hay obligación de cubrirlas al cien por cien en policía y el resto, de cada cuatro jubilaciones solo se cubre una” afirma.