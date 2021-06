La Ribeira Sacra, meca de turismo provincial, con un 95% de ocupación para julio y agosto

A la espera del ansiado reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, una tramitación ya muy avanzada, la Ribeira Sacra ha conseguido convertirse ya con doble mérito en “patrimonio provincial” del turismo. De acuerdo con las previsiones y reservas realizadas hasta ahora, hay una media de ocupación prevista del 95% en los establecimientos de turismo rural de esta a zona a caballo entre Ourense y Lugo para los próximos meses de julio y agosto del verano de 2021, el de relajación de las medidas COVID.

Los datos hechos públicos por el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra hablan además de un turista de poder adquisitivo medio o alto, pues junto con esas altísimas reservas de hasta el 95% en el turismo rural en general los datos de ocupación de los hoteles de tres y cuatro estrellas entre los que se incluiría el parador de Santo Estevo, son del 92,5% ya a esta alturas, para los meses también de julio y agosto.

Vuelve a ser el baluarte turístico, sin necesidad de playas, y con su valiosa oferta paisajística, patrimonial y gastronómica

Mientras las previsiones de alquileres y reservas parece que van a convertir las costas gallegas en el epicentro del turismo nacional, la Ribeira Sacra no se queda atrás, y vuelve a ser el baluarte turístico, sin necesidad de playas, y con su valiosa oferta paisajística, patrimonial y como no, gastronómica y se pone ya a la cabeza de las reservas.

Así, los datos aportados por el mencionado consorcio de turismo tras las consultas a los principales establecimientos de la zona indican que ese 95% de ocupación para este verano supone un 25% más de lo que se había registrado en 2019, el último verano antes de la pandemia.

Por otro lado, en las previsiones en lo referente a los hoteles de tres y cuatro estrellas, el incremento por ahora es del 8,5% más frente a los datos de hace dos años.

También destaca el consorcio que el seguimiento diario de acceso al a página de turismo ribeirasacra.org, ha registrado en los meses de abril y mayo 100.000 accesos, lo que supone un 30% más de personas que empezaron ya entonces a pensar en esa zona situada a caballo entre Ourense y Lugo, como lugar de vacaciones.