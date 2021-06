El Concello Ourense fomentará la lectura entre los niños este verano a través de un ciclo de cuentacuentos que se desarrollará en las bibliotecas municipales y el que se reactivarán también este servicio público. Organizado en colaboración con el programa “Leer cuenta mucho”, que desarrolla la Xunta, será protagonizado por artistas y compañías de la ciudad, como Sabela Gago, A Run Run, Iván Davila, Sarabela o Trécola, que representarán sus espectáculos en A Ponte, A Carballeira y San Francisco.

El aforo es limitado y los niños y niñas deberán inscribirse previamente en las propias bibliotecas o por teléfono, y respetar todas las medidas de prevención del COVID, En la biblioteca pública municipal A Ponte por ejemplo el 9 de julio se a las 11:00 horras , “O señor do castelo”, por Sabela Gago ; 9 de agosto, 11:00 horras “Díxoo Thais e non se fale máis”, con A Run Run. El 26 de agosto, 11:45 horras “Contos na lareira”, por Iván Davila

En la biblioteca pública de A Carballeira el 6 de agosto, 11:00 horras “Aquelando as nosas letras con X horas H “Isto non é unha caixa”, por Sarabela Teatro; el 31 de agosto, “O león azul”, por Trécola Teatro. En la Biblioteca pública municipal San Francisco: el 1 de xullo a las 11.00 horas “Sen medo”, por Trécola Teatro; 28 de xullo, también a las 11 de la mañana “Avoas”, con A Run Run; y 23 de agosto, 11:00 horas “Noa no espello”, por Sarabela Teatro.