El pacto PP-DO en el Concello no incluye el apoyo de Jácome a Baltar en la Diputación

“Nos veréis mucho juntos estos días a los dos partidos porque todavía hay mucho que negociar en el reparto de áreas y cómo gestionarlas en estos dos años que quedan”, indicaba el concejal de DO Telmo Ucha.

El regreso del PP al gobierno local a través de una coalición con el partido de Jácome es todavía un libro que solo tiene el título: ‘Regreso al bipartito’, y del que se sabe que el PP recupera prácticamente todas sus áreas como Urbanismo, Sociales, Medio Ambiente, Hacienda, Comercio, entre otras y con los mismos ediles a su cargo, “pero aún quedan muchos flecos por cerrar sobre temas concretos y la forma de trabajar”, revela una fuente popular.

Lo que si está claro es que es un pacto “ad hoc” solo para el Concello y para sumar un total de 10 concejales al microgobierno de tres que tiene Jácome, pero que no significa la revisión del apoyo a Manuel Baltar en la Diputación. Allí el único diputado de DO que queda ( el otro, Miguel Caride ya es edil no adscrito) seguirá votando por libre, y sin pacto con el presidente provincial, quien por cierto ya no los necesita, pues se ha trabajado el apoyo incondicional en cada punto de la no adscrita Montse Lama.

El PP culpa a Villarino

Por su parte sigue la desconfianza mutua entre PP y DO después de ocho meses de ruptura de gobierno marcadas. Toca –afirman– cerrar todos los puntos, para que no vuelva a haber sorpresas , que nadie se desmande del pacto final y recuperar, si aún es posible, la confianza mutua

Pero ese pacto que la oposición ha vilipendiado a los pocas horas de conocerlo, y que gestó en buena parte como mediador, el número 2 del PP gallego, su secretario xeral Miguel Tellado, tiene un culpable para los populares, ya en previsión de que esta segunda parte del bipartito fracase: “El PSOE es el responsable” , del regreso de los populares al gobierno local de Ourense que encabeza Gonzalo Pérez Jácome, afirman.

“El principal responsable es el PSOE, a quien propusimos en múltiples ocasiones un acuerdo de coalición”, aseguró Tellado que ha acusado al responsable local y provincial de los socialistas ourensanos, Rafael Villarino, de plantear un “o yo o el caos”.

Así las cosas, Tellado ha incidido en que el PSOE fue quien impidió que saliese adelante un gobierno de coalición para la ciudad ourensana, lo que hizo que el PP se quedase una tesitura de “quedarse en la oposición” o “asumir el riesgo de volver al gobierno”.

Por otro lado el también diputado autonómico ha reconocido que “habrá desacuerdos” con Jácome, con quien “no” comparten “cosas”, pero que el PP da este paso, sobre el que dice que entraña “riesgos”, porque considera que “es más útil” dentro “de un gobierno que trabaje por Ourense que alargando una situación de parálisis”.

“Solo hay el ‘sí quiero’ inicial, sin firmas ni anillos"

“Todos queréis saber más, cuando por ahora solo hay el ‘sí quiero’ inicial, pero no pusimos aún los anillos ni firmamos, pues queda mucho por aclarar y negociar a lo largo del fin de semana” indicaba ayer el concejal de DO Telmo Ucha, en relación a los repartos definitivos de áreas del pacto de gobierno. “Hay que aclarar cada punto dadas las diferencias entre ambos partidos. En mi caso le pasaré Asuntos Sociales con todo al día a la edil del PP (Díaz Abella) como ella hizo conmigo y le ayudaré en lo que pueda ya que se están redefiniendo áreas; incluso es posible que el alcalde asuma algunas de las que yo llevo ahora y asuma alguna mías”, avanza Telmo Ucha.