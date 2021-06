El fin “con matices” de la mascarilla en el exterior: “Debemos llevarla siempre encima”

La mascarilla en el exterior dejará de ser obligatoria desde este sábado y todos los indicadores son favorables para flexibilizar su uso al aire libre: incidencia por debajo de 50 casos por cien mil habitantes, evolución epidemiológica favorable y avance en el proceso de vacunación. Pero desde el área sanitaria advierten de que hay “matices” y una serie de recomendaciones que todavía deben estar muy presentes. Sobre todo en la ciudad de Ourense, donde la incidencia ha subido en los últimos días. ¿La causa? Pequeños brotes en celebraciones de graduación y fin de ABAU en las que los jóvenes, todavía sin vacunar, son protagonistas.

Este jueves, la curva se disparó en la capital de 95 a 106 casos. María Sande, jefa del servicio de Medicina Preventiva del CHUO y miembro del comité clínico, señala que los jóvenes son ahora un foco de preocupación porque no están vacunados y el riesgo de transmisión es mayor debido a que conforman un grupo de gran interacción social y movilidad. “Están apareciendo pequeños brotes en relación con reuniones sociales de gente joven, en A Coruña, Vigo y Ourense relacionados con fiestas de graduación y ABAU”, incide.

En terrazas mientras no se consume

Es por ello que, llegado el momento de flexibilizar el uso de la mascarilla, es importante mantener la prudencia. En Galicia, señala, “el comité clínico ha acordado que hay determinados exteriores, como las terrazas de una cafetería, en las que se recomienda seguir usándola en los momentos en los que no se consume, porque es complicado que en una terraza se pueda mantener la distancia de seguridad”, explica. Lo mismo se aplica a los espacios con aglomeraciones y calles muy transitadas, e incluso cuando se producen conversaciones con personas no convivientes en las que no se guarda la distancia mínima.

Además, recalca Sande, “mascarilla no, pero en interiores sí”. Es muy importante, dice, “que llevemos siempre una mascarilla con nosotros, aunque pensemos que vamos a estar paseando sin gente porque hay cierta imprevisibilidad, puedes tener que entrar en un establecimiento”. Por ello, señala, “debemos llevar la mascarilla siempre encima, y puesta en exteriores cuando no se cumple la distancia de 1,5 metros”.

La responsable de Medicina Preventiva sostiene que este elemento de protección no farmacológica frente al virus ha tenido también un “papel visibilizador de la pandemia” e insiste en no despegarse de ella porque “realmente el hecho de llevar la mascarilla puesta durante todo el tiempo facilita el cumplimiento cuando no se dan las condiciones para no llevarla. Es importante tener responsabilidad individual y el juicio para ponerse la mascarilla cuando hace falta”.

Hay razones para el optimismo y la esperanza, afirma, “pero un optimismo prudente, porque la pandemia no se acabó, y hay una amenaza que son las variantes del virus, y sobre todo la delta, que está ocasionando en otros países como Inglaterra, la ralentización de las medidas de desescalada”.