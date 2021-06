7+3 ya no son 14, advierte la oposición

Gonzalo Pérez Jácome no ha sido, contra todo pronóstico, el destinatario de las peores críticas de los grupos de oposición del Concello de Ourense, sino el PP, por volver a firmar un gobierno con Jácome.

Todos se ponen en lo peor, desde Miguel Caride, exconcejal del grupo de DO, partido del alcalde, y ahora en el grupo de no adscritos del Concello junto con otros tres compañeros, quien opina que “el PP se ha metido en terreno pantanoso”, y le augura “fracaso” pues “no va a poder controlar a ese caballo desbocado que es el alcalde”, hasta el portavoz de Ciudadanos José Araújo, quien pese a estar dispuesto a apoyar propuestas de Jácome, si son buenos para la ciudad, considera que este nuevo pacto de PP y DO es “el de la vergüenza”, todos los portavoces municipales le ven escasos posibilidades de éxito a este segundo intento de cogobierno. Una segunda vuelta que no es ya un simple malabarismo para garantizar la supervivencia de Baltar en la Diputación, sino que es ya vez fue gestado con el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado y anuencia por tanto de Feijoó.

¿Dimitirá Jesús Vázquez?

Mientras los 10 concejales del futuro gobierno liman diferencias para retomar sus cartera la oposición les recuerda que ahora 3 ediles de DO más 7 del PP solo son 10, frente a los 14 de mayoría que sumaban en junio de 2019. Dejan entrevera una clara división interna del PP, y varias fuentes indican que Jesús Vázquez presidente del grupo, estaría dispuesto a dimitir, al no estar a favor del pacto. Algo improbable pues suele seguir los mandatos de su presidente gallego, Alberto Núñez.Hasta el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero ha opinado calificando este nuevo pacto de “sainete, del que los ourensanos no van a sacar nada”.

Rafa Villarino (PSOE): "Un pacto letal"

“Queda demostrado con este pacto que el PP de Ourense es letal para la ciudad y que Ourense entra en una nueva etapa de declive inexorable. No tienen vergüenza y su única preocupación es que pueden sacar del poco que queda” señalaba ayer el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía Rafa Villarino. Ante la realidad de unas filas de oposición en las que PSOE, con 9 escaños, BNG con 2 , Ciudadanos con 1 y los 5 ediles del grupo de no adscritos suman 17 concejales “entonces el único gobierno minoritario que existe ahora mismo es el que conforman PP y DO” indica. Por otro lado el portavoz municipal del PSOE señala que “nos preguntamos, qué piensa decirle Flora Moure (PP) al colectivo en defensa de las termas cuando las deja en manos, una vez más, de Jácome. En definitiva, estamos hablando de un gobierno minoritario que bloquea, por enésima vez, la posibilidad de tener un gobierno de mayoría y darle a la ciudad la estabilidad que precisa”.

Lois Seara (BNG) :"La moción era una pantomima"

Para el portavoz municipal del BNG Luis Seara “lo más grave es que el PP jugó y sigue jugando con los vecinos de Ourense, solo piensa en sus intereses partidistas”. Recuerdan desde el BNG que los motivos esgrimidos por los populares en agosto de 2020 para abandonar el gobierno fueron “las múltiples dudas en torno a la gestión y destino de los fondos públicos que recibía DO y la ausencia de explicaciones por parte del regidor,” y casi un año después pese a no haber explicaciones, “vuelven al gobierno” El PP “nunca ejerció de oposición a lo largo de todos estos meses, y salió en auxilio de Jácome cuando este lo necesitó, pues claro está que Jácome es la cara B del Partido Popular. El PP demuestra no importarle nada el vecindario de Ourense y también que la oferta de moción de censura era una auténtica pantomim pues sabían que prefectamente que nunca la iban a firmar”, indica en relación al intento de moción del PP y oposición.

Caride, exedil DO: "El PP no podrá controlar a Jácome "

“Ojalá me equivoque, pero tengo claro que no va a funcionar este nuevo pacto. El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y el PP se mete en terreno fangoso, pensando que va a controlar a Jácome, cuando este es un caballo desbocado que da coces”, indica Miguel Caride, el que fuera hombre fuerte del grupo de Jácome y ahora uno de los cuatro exediles del alcalde en el grupo de no adscritos. Recuerda que “yo estaba en ese gobierno y sé que el PP se fue por vergüenza y aprovechó la crisis interna de DO pensando que el alcalde dimitiría”. Reconoce que se equivocó “al creer que era una persona que tenía un esquema y un dibujo de la ciudad. Ahora mantenerse ahí es su único objetivo, no pacta por hacer nada por la ciudad. Es un error regresar a un gobierno con una persona que está enfrentada a todos los sectores sociales y culturales la ciudad”.

Pepe Araújo(Cs): "Los firmantes se avergüenzan de su pacto”

José Araújo, portavoz y ya único miembro de Ciudadanos en el gobierno local del Concello de Ourense, tras el inesperado trasvase de su número 2, Laureano Bermejo al grupo de no adscritos, aseguraba ayer que “ni los propios firmantes de este nuevo pacto de gobierno entre PP y DO se siente orgullos de él, se avergüenzan y no dan la cara ni presentan en rueda de prensa todas las conclusiones a las que han llegado”. Añade que “simplemente anuncian que han llegado a acuerdo a través de comunicados, y está claro que este pacto es el resultado de unos acuerdos y de un proceso de negociación en el que lo que primaron fueron el reparto de los sillones y no los intereses de a ciudad. No buscaron una alternativa”, indica Araújo. El portavoz de Ciudadanos ha sido uno de los más arduos defensores de un pacto, para echar a Jácome.