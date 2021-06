El festival ‘Ribeiro Land Art’ ofrece artes plásticas, ‘performance’, música y rutas

Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se celebra el I Festival ‘Ribeiro Land Art’, cuya promotora, Rebeca Ponte, define como “de pequeño formato y corte intimista, que reivindica el patrimonio forestal y vinícola de O Ribeiro, como espacio de encuentro entre las artes.”

La Asociación Ruta do Viño do Ribeiro, que gestiona el enoturismo en este territorio desde 2007, colabora en esta acción de reivindicación cultural y patrimonial con el fin de promocionar las potencialidades y recursos del territorio ribeirán bajo su marca enoturística “O Camiño do Viño. Ruta do Viño do Ribeiro”. Para el presidente de la Ruta, Juan Casares, “esta acción permitirá a los participantes conocer no solo los recursos enoturísticos de O Ribeiro sino también toda la riqueza de nuestro patrimonio vitícola y cultural. O Ribeiro es calidad pero también patrimonio, historia, paisaje y termalismo y a través de este tipo de colaboración queremos ponerlos en valor”.

Este festival arranca en el Museo do Viño de Galicia con la compañía Nichichanilimoná y la performance “A psicose da geisha”. Más de ochenta artistas de distintas disciplinas conforman este encuentro.

Asimismo, el monte comunal de Berán será utilizado para exponer las colecciones de artes plásticas Andante, 49 Razones y las artistas Labdessensatelier, Mamen Bazarra y Rebeca Ponte. Y se presentan otras acciones como danza contemporánea (Carlota Pérez y Jordi Cortés), música medieval y barroca de zanfona (Alejandro de la Fuente), música pop (Astrogirl) así como ópera, de la mano de Loli Crespo y Alejo Amoedo.

Habrá charlas sobre Barroco e o Camiño de Santiago, conservación y nature writing, a cargo de Aida Lojo Bárcena, Abdón Fernández, David Barra, José Aquilino y la Editorial Volcano. El domingo será la ruta “Viticultores con arte do Ribeiro” con catas y acciones culturales en los viñedos de estos viticultores que habitualmente llevan a cabo acciones artísticas en sus bodegas: Cuñas Davia, Pousadoiro, Eloi Lorenzo, Arco da Vella, Fernando Cibeira, Oryctes, Coto de Gaio y Pazo de Toubes.