Mató a su perro con la azada: “Al pobrecito le di donde no debía; he sufrido mucho”

“Venían a jugar y para que me dejaran, porque estaba mal de las piernas, les hice marchar”, dijo mientras esgrimía su bastón como si fuera la azada con la que mató a un can de raza mestiza, de tres años, en su domicilio de Ourense, la noche del 17 de julio de 2020, sobre las 22.20 horas. “Me cuadró mal y al pobrecito le di donde no debía. Eran mis animales, he sufrido mucho”, afirmó.

Ante el reconocimiento de los hechos, la Fiscalía propuso una rebaja de la condena desde los 16 a los 8 meses de prisión, sin efectos porque sus antecedentes penales se encuentran cancelados. Además, no podrá dedicarse a ninguna profesión relacionada con los animales, ni tampoco ser propietario de ninguno, durante 3 años y medio. La condena de conformidad incluye el pago de 350 euros de indemnización a Progape, que se hizo cargo del animal fallecido.

“De manera injustificada”

“De manera completamente injustificada” –subraya la Fiscalía en su escrito de acusación–, el acusado golpeó al perro con una azada en la cabeza, ocasionándole lesiones muy graves que provocaron la muerte del animal. El acusado enterró al can en su finca y un vecino grabó cómo lo hacía. De ese lugar fue retirado por personal de la protectora de animales de Ourense Progape.