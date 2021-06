Los ourensanos de entre 60 y 69 años comenzaron a recibir las segundas dosis de AstraZeneca

Cada vez falta menos para llegar a lo que los expertos llaman inmunidad de rebaño (con algo más del 70% de la población vacunada). La jornada de ayer comenzó el final de la inoculación del grupo de entre 60 y 69 años que tienen pendiente su segunda dosis de AstraZeneca. Se trata de una población que, por edad, no necesita firmar consentimiento para inmunizarse con la misma marca, a diferencia de los menores de 60 –a los que se dio la opción de optar por Pfizer tras los raros casos de trombos registrados en algunas de las personas que recibieron la vacuna de la farmacéutica con sede en Reino Unido y desarrollada por investigadores de la universidad de Oxford–.

Así las cosas, unas 4.000 personas pasaron por Expourense, en turno de mañana y de tarde, para obtener, por fin, el papel que certifica que están inmunizadas. Una de esas personas es Celso Diéguez que reconoció que tras la primera inyección tuvo unas décimas de fiebre pero que, aún con todo, tenía ganas de recibir la pauta completa para estar más protegido frente a una posible infección por coronavirus.

“Cuando me pusieron la primera dosis me dolió bastante el pinchazo y el brazo durante días, pero nada grave o que no se pueda aguantar. En esta ocasión ni me he enterado en el momento de la inyección”, explicaba Julia Otero nada más recoger el documento que la acredita en la Unión Europea como persona inmunizada contra la COVID-19.

Los trabajadores sanitarios llevan semanas constatando que el alarmismo del primer momento con respecto a AstraZeneca no ha calado en la mayoría de la población, que acude a su cita con total tranquilidad para terminar el proceso de vacunación y disfrutar del verano más relajadamente. Es el caso de Adriano de Sousa que no tuvo ningún síntoma con la primera dosis y afirmaba sentirse “como una rosa” minutos después de haber recibido la segunda. “¿Miedo? Ninguno. Si nos vamos a morir todos y además hay más riesgo de marcharse al otro barrio por coronavirus que por la vacuna”, comentaba a las puertas del macrocentro de inmunización ayer por la tarde.

Mariluz Vázquez también muestraba contenta su certificado de vacunación: “Es cierto que con los dos pinchazos no estamos al 100% protegidos, pero podemos respirar más tranquilos”.

Turno matutino

Hoy están citados nuevamente algunos de los que se quedaron sin vacunar y entrarán en la repesca. Pero también aquellos que se encuentran en el grupo de entre 40 y 49 años, que van a recibir su primera dosis, y los de la década siguiente (50 a 59) que recibirán el segundo y definitivo pinchazo.

La vacunación continúa a un ritmo imparable. En total, 4.572 personas están citadas para inocularles Janssen, Pfizer o AstraZeneca –en los tres hospitales públicos comarcales y en Expourense– según lo que les corresponda por edad o la primera pauta recibida.

Desciende el número de hospitalizados

Desde ayer, el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco cuenta con un ingresado por coronavirus menos. Durante más de una semana fueron cuatro los pacientes incluidos en esta lista –uno en la unidad de cuidados intensivos y tres en planta–. Además, y según los datos ofrecidos por el Servicio Galego de Saúde, en las últimas 24 horas se diagnosticaron ocho casos de COVID-19 mediante pruebas PCR y 142 pacientes continúan con la infección activa en toda el área sanitaria. El concello de Ourense sigue siendo el que más enfermos con esta dolencia tiene: 95. Le siguen Barbadás, con 9 y A Merca, con 7. O Barco de Valdeorras tiene registrados 7 pacientes con coronavirus y Verín y Xinzo suman 4 entre los dos municipios. La buena noticia es que un total de 71 localidades continúan totalmente libres de virus y el resto tan solo tienen 3 o menos casos de pacientes con pasando la enfermedad.