Los viñedos pequeños podrán producir hasta un 20% más en O Ribeiro

El Consello Regulador de la D.O. Ribeiro aprobó una modificación del pliego de condiciones referente a los rendimientos en las explotaciones, que permitirá que los viticultores no dejen uvas colgadas en las cepas o tengan que venderlas fuera del amparo de la D.O. Se trata de un logro de Unións Agrarias que supondrá hasta un 20% más en las parcelas de menos de 900 metros cuadrados.

Desde el sindicato explican que en los viñedos de menor superficie, y con un marco de plantación superior a las 5.000 cepas por hectárea, llegando en muchos casos a las 8.000-9.000, los rendimientos son mayores a los establecidos en el pliego actual, resultando imposible para los viticultores hacer una reestructuración de los mismos y adaptarse a la normativa. La única salida que les quedaba era el abandono como está ya sucediendo en los últimos años en O Ribeiro. Por ello, en el pleno de ayer en Ribadavia se aprobó una modificación que permitirá que las parcelas de menos de 900 metros de las variedades más productivas, Torrontés y Palomino, puedan producir un 20% más.

Se trata de una reivindicación de UUAA con la que hace una apuesta por la viticultura social “evitando que los productores tengan que dejar uvas colgadas o se cree un mercado paralelo de uva que lo único que favorece es la bajada de precios y el fraude”. Para la organización dicha modificación hará posible mantener esta actividad en muchos concellos ourensanos que apenas disponen de otro sector económico activo, “de ahí su carácter estratégico desde el ámbito social, cultural y demográfico”.