Ourense superó las 5.000 muertes el año COVID y los matrimonios cayeron un 40%

La pandemia del coronavirus ha provocado importantes cambios en los indicadores demográficos y no solo en la curva de las defunciones. En 2020 murieron en España 492.930 personas, elevando la cifra a niveles que no se alcanzaban desde 1941, en plena posguerra. El COVID-19 dejará una importante huella en la sociedad pero también quedará fuertemente marcado en las estadísticas. También en la provincia de Ourense, que superó el umbral de las cinco mil defunciones, una cifra a la que no se había llegado desde que el INE empezó a recoger los datos de defunciones por provincias, en 1996.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en Ourense 418 personas con COVID-19, 310 de ellas entre marzo y diciembre de 2020. La estadística publicada ayer revela que a lo largo de ese año se registraron en Ourense un total de 5.105 decesos, 390 más que en 2019, lo que supone un incremento de la mortalidad del 7,6% provocado en gran parte y de forma directa por el coronavirus.

Por meses, fue abril el que contabilizó el mayor volumen de defunciones, 489, una cifra que no se aleja demasiado de la registrada en enero (482), cuando todavía no había estallado la crisis sanitaria en España, y prácticamente idéntica a la de octubre (488), en pleno despegue de la segunda ola.

El impacto de la crisis sanitaria se refleja también en la estadística de matrimonios. Con el estado de alarma, la suspensión temporal de la actividad económica y las severas restricciones en la vida social que impuso la pandemia y que se mantuvieron a lo largo de todo el año afectó de forma directa a las celebraciones. El INE revela una caída del 40% en la cifra de enlaces matrimoniales durante el año COVID. Si en 2019 se contrajeron 874 matrimonios, en 2020 solo dieron este paso 529 parejas.

Durante el mes de abril, en pleno estado de alarma, únicamente se celebró un matrimonio, y en mayo 5. En junio, julio y agosto se contrajeron 38, 67 y 80, respectivamente, cifras inferiores a las de septiembre, mes en el que se animaron 92 parejas. El matrimonio civil se impuso de manera contundente respecto al católico: 463 frente a 66.

En menor medida se han reducido los nacimientos, un indicador que ya es bajo en Ourense y que cada año toca fondo. La caída progresiva de la natalidad se mantuvo el pasado ejercicio que, sumada al elevado incremento de la mortalidad se traduce en un agravamiento del saldo vegetativo. En 2020 fallecieron 5.105 personas y nacieron 1.451 bebés, 18 menos que el año anterior.