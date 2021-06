Residencias sin jaulas y para perros peligrosos, recursos contra el abandono o la soledad

En 2019, según el último estudio publicado de la Fundación Affinity –que se nutre de la información de cientos de protectoras de todo el país que facilitan datos sobre el número de animales recogidos anualmente– fueron interceptadas 306.000 mascotas en España, de las cuales 183.103 eran perros. El informe muestra, además, que la mayor parte de los abandonos se deben a que los animales tienen camadas de las que sus propietarios no quieren hacerse cargo (21% de los casos), a problemas de comportamiento de la mascota (13%), al fin de la temporada de caza (12%) y a la pérdida de interés en el perro (11%).

Y aunque es cierto que las cifras de desamparo se mantienen bastante estables durante todo el año, también lo es que muchos propietarios de mascotas usan el verano como la excusa perfecta para dejar a su suerte a animales de los que ya no quieren hacerse cargo. Hasta hace unos años, en la provincia, las opciones para aquellos que no relacionan el término ‘vacaciones’ con el de ‘desentenderse’ eran muy reducidas. En la actualidad existen tantas alternativas como dueños y canes.

"Hace poco que existen las residencias tal y como las entendemos hoy. Hay muchos lugares que se ofrecían para cuidar a tu perro pero después lo tenían todo el día en una jaula. Hace unos años surgieron más opciones, donde los animales tienen espacio” Yolanda Gómez - Adiestradora. Residencia Bichiños (Coles)

La residencia Bichiños, en el municipio de Coles, trabaja bajo la premisa de que el perro es, por naturaleza, sociable. “Es un animal que viene del lobo, que por inercia viviría en manada y no resulta un aprendizaje difícil para ellos cohabitar en comunidad con otros de su especie”, aclara Yolanda Gómez, que regenta el alojamiento y posee la titulación de adiestradora canina para gestionar una manada. “Hace relativamente poco que existen las residencias tal y como las entendemos hoy en día. Hay muchos lugares que se ofrecían para cuidar a tu perro pero después lo tenían todo el día en una jaula. Desde hace unos años sí surgieron más opciones como la nuestra en donde los animales corren y tienen espacio para disfrutar”, ahonda.

Forman parte del equipo otras dos personas más para encargarse del cuidado de los huéspedes y cuentan, a mayores, con la colaboración de un veterinario que se encarga de urgencias o de necesidades que puedan surgir durante el periodo que los animales pasan con ellos.

"Funcionamos como residencia y como guardería. Aquí se puede dejar a un perro por unas horas, como hacen algunos turistas que vienen a Ourense, durante varios días o incluso meses, cuando hay traslados laborales o por causas personales al extranjero”

Antes de ser empleados, fueron también propietarios de un perro y es por eso que entienden que es necesario que, tanto el animal como su dueño, conozcan el entorno antes de pasar una temporada en él. “Les ofrecemos que vengan, por lo menos, un par de veces antes de dejarlo aquí para que se acostumbren al lugar, a los olores y a compartir espacio con otros de su especie. No podemos escapar a la realidad de que la mayoría de las mascotas viven en un piso y no socializan con otros canes”, puntualiza la cuidadora.

Toda su labor la desarrollan en una nave de 360 metros cuadrados –donde los inquilinos pueden estar a resguardo del sol o la lluvia– y otros 4.000 metros más de jardín, que es donde los perros pasan prácticamente todo el día. “Funcionamos como residencia pero también como guardería. Aquí se puede dejar a un perro por unas horas, como hacen algunos turistas que vienen a Ourense, durante varios días o incluso meses, cuando hay traslados laborales o por causas personales al extranjero”, resume Yolanda.

"Que todo el mundo pueda dejar a su perro si lo necesita y nadie recurra al abandono o a dejarlo solo, encerrado o desatendido. Nosotros vivimos aquí y estamos con ellos 24 horas"

El marco legal Por regla general, todas las residencias tienen una capacidad máxima estipulada que se encargan de establecer desde la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Esa capacidad depende, entre otras cosas, de cuánto espacio tiene el animal para protegerse de las inclemencias meteorológicas, así como del sol y las altas temperaturas. Pero no solo el número de inquilinos, y los metros mínimos de los que debe disponer cada uno, están delimitados bajo control administrativo. La desinfección de las instalaciones se lleva a cabo rigurosamente y las residencias aprobadas por la cartera autonómica deben presentar informes al respecto con regularidad.

Para dejar a un perro en Bichiños es necesario que el dueño lo tenga al día en todas las vacunas –incluida la de la enfermedad conocida como ‘tos de la perrera’–, que disponga de microchip y esté desparasitado, todo ello, indicado en la cartilla veterinaria.

Los precios del servicio oscilan según las necesidades del cliente: medio día son 6 euros y el día completo (sin pernoctación) cuesta 10 euros. Una semana completa vale 80 euros y la tarifa se reduce a medida que aumenta el tiempo que el animal vaya a pasar en la residencia. “La disminución del precio responde a que todo el mundo pueda dejar a su perro si lo necesita y nadie recurra al abandono o a dejarlo solo, encerrado o desatendido. Nosotros vivimos aquí y estamos con ellos 24 horas”, destaca Yolanda Gómez.

Hace tres años que abrieron pero antes ya trabajaban con perros y desempeñaron labores en protectoras de animales y asociaciones. “También es cierto que nosotros no podemos cuidar de aquellos que no pueden compartir espacio con otros ni de aquellos que por ley tenemos prohibido acoger, como son las razas catalogadas como potencialmente peligrosas”, cuenta esta cuidadora.

En caso de que el animal pertenezca a este último grupo, también hay residencias en las que pueden pasar periodos de tiempo si sus dueños tienen que desplazarse por obligación o placer. Miguel Ángel González también regenta otra de las opciones existentes en Ourense. Él es educador canino y desempeña este oficio a diario y a domicilio, en caso de ser necesario. Hace un año puso en marcha otra residencia llamada Do Castelo.

Su punto de vista es diferente al del Yolanda y afecta, por tanto, a su forma de trabajar. “Cualquier perro que vaya a pasar una temporada sin su dueño va a sufrir estrés porque los hacemos ser dependientes de nosotros. Además, si se encuentra de golpe con muchos otros perros, el estrés se puede multiplicar. A mí no me gusta que los más tranquilos puedan verse afectados por otros que estén más alterados”, puntualiza sobre su método.

"Yo recomiendo siempre, tanto si me los dejan a mí como si optan por otra residencia, que siempre lleven la comida habitual del perro porque cuanto menos vean alterada su rutina habitual y sus costumbres, menos nerviosismo sufrirá” Miguel Ángel González - Educador canino. Residencia Do Castelo (Esgos)

En su finca, ubicada en Esgos, cuenta con caniles individuales– cada uno de ellos con su propio patio– y tiene una capacidad máxima para 60 animales, aunque Miguel afirma que nunca acoge tantos para poder prestar un trato más individualizado a cada uno. Son estas condiciones las que le permiten acoger canes de razas denominadas como peligrosas.

“Yo me ocupo más de estancias por días o semanas. No suelo trabajar como guardería, pero en algún caso puntual puedo hacerlo también. Ofrezco esa posibilidad también aunque no es lo que más me suelen pedir”. Sus tarifas varían según las necesidades específicas de cada cliente, pero el precio por días individuales es de 12 euros.

“Yo recomiendo siempre, tanto si me los dejan a mí como si optan por otra residencia, que siempre lleven la comida habitual del perro porque cuanto menos vean alterada su rutina habitual y sus costumbres, menos nerviosismo sufrirá”.

Cada vez más dueños optan por cuidadores individuales

Melisa Pereira es un ejemplo de los cuidadores que, a título personal, deciden dedicarse a acoger mascotas en su casa. Ella trabaja a través de una plataforma llamada Gudog que está presente en varios países. “Pensé que en Ourense no había mercado suficiente y que no iba a tener tantas peticiones, pero cada vez hay más gente que contacta conmigo”, cuenta sobre su experiencia.

Ella, ademas de alojamiento, ofrece paseos y servicio de guardería que combina con un trabajo a media jornada. Esto le permite tener flexibilidad para aceptar perros adaptándose a diferentes necesidades. “Hace unos meses di el perfil de baja temporalmente porque estuve en un puesto que requería más implicación por mi parte, pero puedes volver a colaborar con ellos cuando quieras, aunque no se trate de un periodo lineal”, aclara desde su casa, en la que dispone de un amplio jardín en el que conviven sus dos perros y dos gatos.

En su caso, tanto ourensanos como viajeros que están de paso en la ciudad optan por sus servicios y las tarifas varían desde los 15 euros por noche a los 7 euros por paseo, o 10, en caso de dejarlo solo durante un día. Cada cuidado puede poner sus retribuciones y el usuario paga una comisión en la que se incluye seguro veterinario. “Tienes que enviarles fotos de las instalaciones en las que vas a tener a los animales, tu identificación para que comprueben quién eres y explicar experiencia previa y motivaciones para dedicarte a esto”, explica Melisa sobre las características para formar parte de los cuidadores de Gudog.

A diferencia de las residencias con licencia legal, no existe ninguna administración que se encargue de regular las condiciones en las que se encuentran los animales o las capacidades y conocimientos de los cuidadores para hacerse responsables de los mismos. Es la propia plataforma privada la que, según se explica en su página web, analiza la experiencia de los cuidadores que se anuncian en su aplicación. Y son cada vez más personas las que se guían por las opiniones de otros usuarios para decantarse por este método de acogida para dejar a sus mascotas. Los propietarios de los perros, por su parte, deben introducir información referente a la vacunación y desparasitación, rellenando un cuestionario. Son los propios cuidadores los que piden, a título individual, la cartilla veterinaria de los canes para comprobar que todo está en regla.