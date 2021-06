La portavoz nacional, Ana Pontón, se desplazó ayer al ayuntamiento de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra, para mantener un encuentro con colectivos sociales y responsables políticos, tras conocer el fracaso de la candidatura de esta comarca emblemática como patrimonio de la humanada. “El contundente informe negativo contra la candidatura de la Ribeira Sacra es la crónica de un fracaso anunciado del que Feijóo es principal responsable, por incompetencia y por soberbia política”, destacó Pontón, desde el monasterio de Santa María de Ferreira.

Para el BNG, la candidatura de la Ribeira Sacra no prosperó por tres cuestiones fundamentales: “porque el Gobierno de Feijóo no hizo su trabajo y la Ribeira sigue sin plan de gestión y de usos; porque actuó con soberbia, sin diálogo social con la comarca al tiempo que ignoró las alegaciones presentada por colectivos y entidades como el Consello Galego da Cultura o la Red del Patrimonio Cultural y “desde la soberbia no se construye nada” subrayó Pontón.