Asesores de Jácome decidirán los contratos menores “más ventajosos” para el Concello

A la discrecionalidad de este tipo de contratos de servicios sin concurso previo, se suma ahora el hecho de que sea personal no funcionario el que resuelve, es decir sus asesores serán los que decidan las ofertas que representan mejores condiciones. Pero ante la desconfianza que crea este tipo de “ojeadores” a la oposición, explicó que “tratamos de controlar que no se inflen los contratos”, justificó.

Según el regidor, quien criticó incluso a su exsocio el presidente de la Diputación, pues señala que allí esos contratos por debajo de los 40.000 euros que no exigen publicidad, se dan “casi siempre a las mismas empresas”, al no precisar competir con otras firmas sus adjudicatarios “suelen inflar” el coste del contrato.

Esta nueva oficina municipal que espera será bastante novedosa “aunque puede ser algo multigénesis y estar en otros concellos”, indicó ayer, en un ejercicio de prudencia, tratará de ver cuáles son aquellas ofertas ventajosas, una vez que reciban las propuestas para hacerse con ese contrato menor.

En aras de esa transparencia que quiso anunciar ayer el regidor, indicó que se colgarán los contratos menores en el plazo de 24 a 48 horas publicados en la web del Concello. La idea es que puedan participar y hacer propuestas todas las empresas de Ourense de cada sector.

Pero ademas en una ciudad con casi todos los contratos de grandes servicios municipales caducados y en precario, el regidor se animó a decir que los borradores de los concursos está ya realizados y que “casi todos” se licitarán tras el otoño.

Sin embargo, otra novedad, el alcalde anunció que en el caso de los contratos municipales que tienen que ir a concurso, por exceder los 40.000 euros, los grandes contratos de servicios municipales en general, “la intención es acortar las concesiones municipales, “para que las empresas no se duerman en los laureles; eso les obligará a hacer las cosas bien. “Por el interés te quiero Andrés” ,indicó invocando sus habituales refranes. El máximo es tres años de concesión y dos de prórroga.

No quiso aventurarse sin embargo a decir cuáles son esas concesiones caducadas, algunas tan importantes como las del agua, buses semáforos y tantas otras que van a salir primero. A estas alturas y tras su consabida crítica a la lentitud de la burocracia no se atreve ya a dar fechas.

Una de las curiosidades que anunció ayer el regidor, especialmente críptico en otras cuestiones como la marcha de las conversaciones, con el PP para reeditar el bipartito, es que todas seas compras de material y pequeños contratos se publicarán en la página web del Concello pero también quieren hacerlo con los borradores de los concursos administrativos, “con la intención de que los profesionales de cada sector puedan aportar ideas y mejorarlos.

El alcalde dice que tratará de recortar las torres Copasa

“Siempre dije que en esta ciudad se monetarizó hasta el aire. Claro que sigo diciendo que hay pelotazos en el Plan Xeneral de Ordenación urbana, PXOM”, y que va a pulirlos, señaló el alcalde. No quiso responder sin embargo cuál es van a ser los pelotazos que ha pedido pula el equipo redactor. No obstante señaló que va a eliminar las especulación de determinados terrenos y se mantiene combativo, con el tema de las torres Copasa en A Chavasqueira. Pese a que una de ellas ya tiene licencia, insiste en que tratará de impedirlas, en esa ubicación ribereña, o al menos tratar de recortar las alturas. No olvidó culpar de este PXOM, al PSOE, insistiendo en que en que el PP durante su mandato “apenas” introdujo cambios, cuando los socialistas insisten en que introdujo más de cien y especulativos. Ante estas acusaciones el PSOE de Ourense acusa a Jácome de “evadir sus responsabilidades y pretender culpabilizar a los socialistas después de asumir un PXOM lleno de pelotazos del PP, que dijo que iba a pulir”, por lo que tachan de “rotundamente falsas” las declaraciones hechas ayer por el regidor y exigen “una rectificación pública”. “Las palabras del alcalde responden a su connivencia con la política urbanística del PP, los verdaderos responsables de los pelotazos introducidos sobre el PXOM de 2013, al que aporto modificaciones por la puerta de atrás que contaminan el documento” .