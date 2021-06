La vacunación avanza en la provincia a pasos agigantados con casi la mitad de la población ya inmunizada. Hoy le tocará el turno a los que se encuentran en el grupo de edad entre 50 y 59 años, que aún tienen pendiente su segunda dosis y al personal laboral de nueva incorporación, tanto aquellos que todavía no recibieron el primer pinchanzo como a los que ya tienen la primera dosis administrada. Pfizer será la marca predominante.

Beatriz Blanco, enfermera de equipos de vacunación en Expourense, cuenta que hay diferencias a la hora de acudir a recibir la inmunización entre grupos de edad. “Es verdad que los más jóvenes vienen con muchas dudas y preguntas que las personas mayores no tienen. Puede que sea porque están más habituados a vacunarse todos los años en la campaña de la gripe”, sopesa. “También es verdad que AstraZeneca despertó más rechazo entre la población por los casos de trombosis, y con Janssen la gente no tiene ese miedo, pese a que es uno de los efectos secundarios que puede dar en algunos casos muy raros. Pero no tuvo la mala prensa que sí se le dio a la primera”, argumenta.

En cuanto a los efectos secundarios, suele ser Pfizer la que más síntomas genera tras la última inyección.

Se espera que esta semana se alcancen las 300.000 dosis administradas y que a partir de principios de julio el área sanitaria oferte la opción de escoger cita a los que quedan por vacunar para facilitar la organización de aquellos que trabajan o se marcharán de vacaciones a otras comunidades. “De momento solo sabemos que se hará a través de una página web, perono cuántos huecos diarios habrá porque también dependemos del suministro de viales que recibimos cada semana y de qué dosis se habrá inoculado al paciente en caso de ya tener la primera administrada. Todavía están cerrando el protocolo”, explica Verónica Civeira, encargada de organizar la vacunación a nivel provincial.

En esta línea, también es posible que la inmunización de los que se encuentran en el grupo de los 30 a los 39 años comience antes de lo previsto, por el buen ritmo de los trabajadores sanitarios y porque muchos ourensanos que se encuentran en la cuarentena ya recibieron el primer pinchazo por tratarse de trabajadores esenciales. “En el caso de las personas más mayores esto no pasaba y no llevó algo más de tiempo ir cerrando los grupos”, afirma Civeira.

Cuatro ingresados

El pasado 4 de mayo, el último paciente con coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos del CHUO pasaba a planta, dejando libre así el área del hospital público donde se vigila a los enfermos en estado crítico. Desde el domingo la situación ha cambiado con un nuevo ingreso en la UCI mientras que otros tres pacientes –uno de ellos en el hospital de Verín– permanecen en planta y hay un total de 149 personas con la infección activa en toda la provincia –11 nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas– lo que podría aumentar el número de hospitalizaciones en las próximas semanas.

Con todo, continúa siendo la de Ourense el área sanitaria de Galicia con menos personas en cuidados intensivos con esta dolencia y sigue sin registrarse ningún fallecido más por COVID-19 en la provincia.

El número de nuevos diagnósticos en el municipio de Ourense sigue siendo el más alto de toda la provincia, con 82 casos en los últimos 14 días, una cifra que se reduce a 33 si atendemos solo a la última semana. Todos los municipios de la provincia se encuentran en un nivel de restricción medio-bajo.