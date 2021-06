Movilización el viernes en Muíño da Veiga, para exigir que “abran ya” las pozas termales

“Ourense no puede estar ya más tiempo sin sus termas. Son quince meses sin un servicio público que además para nosotros es fuente de salud”, insiste Amigos das Termas. Esta plataforma ciudadana nacida hace solo dos meses, se ha puesto en acción, y ha convocado para este viernes a las 19 horas, una reunión con tintes reivindicativos, en en la poza del Muíño da Veiga, a la que ha invitado a todos los ciudadanos y bañistas a los que se ha retirado este servicio.

Cuentan ya con el apoyo de colectivos ciudadanos como Emerxencia Cultural, otra plataforma nacida, en protesta por el parón o suspensión de decenas de ofertas culturales y servicios públicos en la ciudad. Según Kike Camoeiras, portavoz de Amigos das Termas, ya mantuvieron reuniones sobre con todos los grupos políticos para reactivar el termalismo local, “salvo con DO, el partido del alcalde, que no nos recibe”.

La primera medida ayer antes de la movilización, fue la pegada de carteles y reparto de panfletos de la convocatoria, entre los bañistas que estaban en el entorno de las riberas fluviales, al lado de las termas, pero no dentro, porque, siguen cerradas. Tratan de para generar un movimiento social que fuerce la reparación de las termas para adaptarlas a la nueva legislación, y su reapertura.

Otros colectivos se han sumado ya a la iniciativa como Amigas das Árbores, AA parque de O Couto, y varias asociaciones de vecinos, entre ellas As Termas.

80.000 consultas y turistas preocupados

La plataforma ciudadana Amigos das Termas ha tenido un fuerte impacto social, con más de 80.000 visitas a su página web en sus solo dos meses de vida. No son solo los bañistas de Ourense los preocupados por el cierre de las mismas, pues en los hoteles de la ciudad señalan que una de las preguntas habituales de los turistas antes de hacer la reserva, es saber si están operativas las termas públicas de la ciudad. “El alcalde dijo que reabrirlas de acuerdo a la nueva normativa de la Xunta costaría 1,5 millones. No lo creemos. Si fuera así también podrían hacer otras más arriba en zona no inundable” indican. Lamentan que “no hayan sido capaces ni de pedir otra moratoria a la Xunta, para que al menos “pudieran abrir este verano”.