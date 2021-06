“En 50 anos pasamos de medir o tempo pola natureza a facelo polo reloxo”

Rocío Toxo, investigadora predoutoral sobre migracións rurais na Universidade de Santiago de Compostela (USC), estará esta tarde no Ateneo de Ourense, ás 20.00 horas, ofrecendo un relatorio sobre a percepción do tempo no rural galego durante a pandemia.

É licenciada en Ciencias Políticas e da Administración e centrou os seus estudos na emigración da xente nova do rural no século XXI. Presentará o acto o antropólogo e escritor ourensán Manuel Mandianes.

–No encontro vai falar da percepción do tempo no rural, pero que quere dicir isto exactamente?

–Tratarei de abranguer os elementos socias que lle dan sentido ao tempo no medio rural de Galicia. Porque o tempo pode medirse con exactitude a través dos reloxos, mais o tempo non é igual durante todo o ano. Cualitativamente varía en función do significado e a importancia que lle da a xente ás actividades que realizan. Por exemplo, se tomamos como referencia os anos setenta do pasado século no que a poboación era maioritariamente rural e preto do 40% adicábanse a agricultura ou gandeiría, as cousas mudan. Nese contexto, a organización social xiraba arredor da natureza, de mañeira que dividía o ano en función do tipo de traballo, os alimentos dispoñibles e as festas relixiosas. O reloxo prácticamente non tiña relevancia nin importancia nese modo de vida. Pero nun periodo de cincuenta anos pasamos de vivir guiados polo tempo da natureza a vivir pola urxencia que marca o reloxo.

Ficha persoal Licenciouse en Ciencias Políticas e publicou, en diferentes revistas científicas, artigos sobre os problemas demográficos de Galicia.

–E hoxe en día?

–Se nos quitan o reloxo e os calendarios resultaríanos extremadamente difícil saber a altura do ano na que nos atopamos, porque os elementos que nos serven de referente temporal xa non teñen nada que ver coa natureza. Agora os referentes temporais que nos axudan a situarnos son os periodos vacacionais, as pontes e as datas festivas ou algunas celebración marcadas polo consumo excesivo, como poden ser o Nadal ou as rebaixas. E se ben é certo que as festas relixiosas continúan a ser importantes, tamén o son en maior medida as festividades non relixiosas.

–Entón as urbes alteran o rural polo éxodo hacia elas pero tamén lle marcan o ritmo ás localidades máis pequenas.

–Exactamente. E isto agudizouse máis durante a pandemia. Os referentes temporais polos que nos movemos e nos axudan a situarnos, perderon a súa utilidade de dar sentido ao tempo social. Os días volvéronse monótonos e xerouse unha certa sensación de confusión sobre en que semana ou xornada estabamos. Non había elementos que lle desen significado ao noso tempo. E o problema é que aínda que volvesemos aos referentes temporais que tiñamos antes en moitos casos tampoco servirían para ubicar porque as misas e os festexos parroquiais non se podían celebrar, a alimentación é practicamente a mesma todo o ano polos conxeladores e a agricultura só serviu para aqueles que tiñan a finca preto, pero hai moitos que non puideron plantar o ano pasado por teren as hortas nos concellos limítrofes e non poder desprazarse.

–É certo que o coronavirus impulsou o retorno ao rural pola mellor calidade de vida?

–Si que é certo que hai casos puntuais de xente xubilada e emigrada ou persoas con teletraballo que voltaron ás súas casas familiares. Pero non creo que teña arraigo a longo prazo porque non se están a mellorar condicións básicas como a conexión a internet.